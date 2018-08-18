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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 05 січ, 2019 20:01
hume написав: kingkongovets написав:
там где я вырос это называется «довыёпывался»
а победа досталась более подготовленному бойцу
Петя реально красава - потушил акуевшую тварь с одного удара, молодчик
Петя потушил удошника только потому, что тот не ожидал удар. О чём там был разговор мы, к сожалению, никогда не узнаем. Если не брать во внимание выдуманные истории с двух сторон, то всё не в пользу боксера. И то, что он боксер на суде сыграет не в его пользу. Выйти победителем со спаринга с призовым местом "от пяти до ..надцати" совсем не весело. Думаю петя с удовольствием вернул бы время назад и готовился бы к празднованию рождества
Лучший бой это тот, который не состоялся
ребятам сделали замечание, шо они чуть было не задавили таксу, на которое они приняли решение втроем выйти и «разобраться», кто доктор вооруженному рукопашнику с ксивой, который не просчитал варианты и начал быковать?
у всех есть ситуации, которые мы хотели бы вернуть назад, но это не отменяет слов шамиля
естественный отбор рулит
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Суб 05 січ, 2019 20:04, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 20:02
zzzzzz написав:
ККЦ вы за свой пренебрежительный комментарий в адрес детей прощения попросить не желаете ?
Чё вы скулите постоянно?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Суб 05 січ, 2019 20:10
zzzzzz написав:
ККЦ вы за свой пренебрежительный комментарий в адрес детей прощения попросить не желаете ?
Відведіть ККЦа до боксера Очеретяного, щоб той одним ударом навчив його чемності.
То ж його кумир)))
Однією мавпою стане менше..
"Отряд не заметил потери ККЦа,
И песню про КРжН допел до конца)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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Додано: Суб 05 січ, 2019 20:42
Frant Деда - как ты представляешь бой полутяжа менее 90 кг и баскетболиста с клешней размером с А4? Ты ни разу не видел драки нескольких каратэк путинского росточка с гребцом всего лишь ста двадцати кг весом? Младенцев уносили растерзанных и в соплях, мы же ниндзи, а он лох...
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барабашов
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Додано: Суб 05 січ, 2019 20:58
kingkongovets написав:
https://youtu.be/RXQf5BOuuxY
выходя на тропу войны тот не мужчина, кто думает о последствиях
имам шамиль
...жду "цитат" Хабиба
люди, вы реально невменяемые?
грохнуть человека просто так(никакие сказанные слова не служат оправданием) для вас геройство??? поучить за слова(если они были) да, грохнуть нет! так может поступить только ТВАРЬ на 100% уверенная в своем физическом превосходстве, наехать спровоцировать и грохнуть.
куда катится этот мир???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 05 січ, 2019 21:01
барабашов написав:Frant
Деда - как ты представляешь бой полутяжа менее 90 кг и баскетболиста с клешней размером с А4? Ты ни разу не видел драки нескольких каратэк путинского росточка с гребцом всего лишь ста двадцати кг весом? Младенцев уносили растерзанных и в соплях, мы же ниндзи, а он лох...
барабашов,
Я лично видел ситуации когда простые "уличные бойцы" на раз гасили тренированных боксеров и борцов...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 05 січ, 2019 21:02
vano80 написав: Frant написав:
Так, "пабєда" у вигляді 5...10 років тюрми.
До речі, Очеретяний, схоже, був нетверезий, тому втік з місця злочину.
"Очеретяному загрожує 15 років позбавлення волі за скоєння умисного вбивства. Очеретяний - боксер, який виступав у вазі до 90 кг (важка вага). Останній професійний бій відбувся у 2009-му. Тренування продовжував."
З тим же успіхом можна підійти до чемпіону світу позаду і вдарити зненацька його по голові. Аналогічна буде пабєда.
Гон про умышленное появился чуть ли сразу. Еще до проведения экспертиз. Если так и далее пойдет, то это еще раз покажет уровень судейства у нас.
уровень субстанции в своей голове ты уже показал
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 05 січ, 2019 21:07
kingkongovets написав:
там где я вырос это называется «довыёпывался»
Frant написав:Конфлікт буцімто виник через те, що машина ледь не переїхала таксу і собачник зробив водію зауваження. Хмелюк разом з іншим пасажиром вийшли з авто, щоб розібратися
а победа досталась более подготовленному бойцу
Петя реально красава - потушил акуевшую тварь с одного удара, молодчик
там где Я вырос это называется бык искал повод и случай для вечерней "тренировки"
жаль в авто не ехал Вася Ломаченко, было бы реально интересно
ЗЫ: кстати как вариант Пэтя в ринг против Усика поспаринговать "по взрослому" не стремился?
мог в ММА по вечерам попробовать
но нет, "герой" вечерних улиц искал приключений безопасных...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 05 січ, 2019 21:14
прохожий, я очень сильно сомневаюсь, шо лом начал бы быковать при любых обстоятельствах - у него комплекс неполноценности отсутствует как класс, он уже давно всем все доказал и триста раз бы извинился, если бы был неправ
а вот эти вот выепоны с ксивами, табельными плетками и битами, выскакивание втроем из машины шоп «разобраться» - признак неуверенности в себе и комплексы неполноценности
выбач
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Суб 05 січ, 2019 21:18, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 05 січ, 2019 21:17
hume написав:
Петя потушил удошника только потому, что тот не ожидал удар.
+1
это то о чем Я говорил
Петя реальный БЫК, в Киеве можно побоксировать в "бойцовском клубе", в клетке, но блин безопаснее же дать по бороде челу который стоит перед тобой с руками в карманах
Херой х****** блин
кстати интересно будет на суде послушать комментарии профбоксеров, которые обязательно будут если Петя не зашлет в прокуратуру жырную катлету
и еще вопрос: сколько стоят услуги адвоката с которым Петя пришел сдаваться?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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