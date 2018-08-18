Додано: Суб 05 січ, 2019 21:37

Прохожий написав: kingkongovets написав: прохожий, я очень сильно сомневаюсь, шо лом начал бы быковать при любых обстоятельствах - у него комплекс неполноценности отсутствует как класс, он уже давно всем все доказал и триста раз бы извинился, если бы был неправ

а вот эти вот выепоны с ксивами, табельными плетками и битами, выскакивание втроем из машины шоп «разобраться» - признак неуверенности в себе и комплексы неполноценности

выбач прохожий,при любых обстоятельствах - у него комплекс неполноценности отсутствует как класс, он уже давно всем все доказал и триста раз бы извинился, если бы был неправа вот эти вот выепоны с ксивами, табельными плетками и битами, выскакивание втроем из машины шоп «разобраться» - признак неуверенности в себе и комплексы неполноценностивыбач

Я сейчас понял, стоп-кадр из видео был где он бежит к авто на разборки, классическая походка в раскарячку руки как у шимпанзе, на поводке тащится акуевший мастиф...

поверьте, Я в жизни подобного много видел



вы считаете что за слова сказанные в ваш адрес можно в ответку грохнуть чела? реально?

вы когда нибудь в своей жизни кого нибудь убили? Я сейчас понял, стоп-кадр из видео был где он бежит к авто на разборки, классическая походка в раскарячку руки как у шимпанзе, на поводке тащится акуевший мастиф...поверьте, Я в жизни подобного много виделвы считаете что за слова сказанные в ваш адрес можно в ответку грохнуть чела? реально?вы когда нибудь в своей жизни кого нибудь убили?

Прохожий, Вы как собачник скажите мне как много у быков реальных собах породы мастиф не вцепившейся ни в одного из троих и таксы? Проблема что один решил между прочим сказать, что он УДОшник, а второй услышав это применил силу чуть больше нужного. И то я до сих пор не понимаю, как с первого удара и насмерть чувака из охраны, это не девочка в розовой кофточке, и боксер не бил на максимум своих возможностей, как бы вам того не хотелось - это не тот психотип... Результат: один - всё, второй - вопрос сколько лет.