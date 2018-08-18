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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1286
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
241
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1286
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 21:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:и еще вопрос: сколько стоят услуги адвоката с которым Петя пришел сдаваться?


хочешь поучаствовать? могу дать номер карты
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 21:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:кто доктор вооруженному рукопашнику с ксивой, который не просчитал варианты и начал быковать?

рукопашник стоял с ксивой в одной руке и стволом в другой?
остальные двое крутили пальцы и наезжали на ботана с таксой?
дайте ссылку где это можно увидеть?

и да, сколько стоят услуги адвоката Пети и есть ли у него 600т на залог?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 21:29

  kingkongovets написав:прохожий, я очень сильно сомневаюсь, шо лом начал бы быковать при любых обстоятельствах - у него комплекс неполноценности отсутствует как класс, он уже давно всем все доказал и триста раз бы извинился, если бы был неправ
а вот эти вот выепоны с ксивами, табельными плетками и битами, выскакивание втроем из машины шоп «разобраться» - признак неуверенности в себе и комплексы неполноценности
выбач

Я сейчас понял, стоп-кадр из видео был где он бежит к авто на разборки, классическая походка в раскарячку руки как у шимпанзе, на поводке тащится акуевший мастиф...
поверьте, Я в жизни подобного много видел

вы считаете что за слова сказанные в ваш адрес можно в ответку грохнуть чела? реально?
вы когда нибудь в своей жизни кого нибудь убили?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 21:35

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:прохожий, я очень сильно сомневаюсь, шо лом начал бы быковать при любых обстоятельствах - у него комплекс неполноценности отсутствует как класс, он уже давно всем все доказал и триста раз бы извинился, если бы был неправ
а вот эти вот выепоны с ксивами, табельными плетками и битами, выскакивание втроем из машины шоп «разобраться» - признак неуверенности в себе и комплексы неполноценности
выбач

Я сейчас понял, стоп-кадр из видео был где он бежит к авто на разборки, классическая походка в раскарячку руки как у шимпанзе, на поводке тащится акуевший мастиф...
поверьте, Я в жизни подобного много видел

вы считаете что за слова сказанные в ваш адрес можно в ответку грохнуть чела? реально?
вы когда нибудь в своей жизни кого нибудь убили?

Питати у мавпи - Чи вона кого вбила?))) - немає жодного сенсу. Тому що то мавпа, не людина.

Хіба вона, мавпа, розуміє, що таке - вбити нізащо молодого чоловіка???
Востаннє редагувалось Frant в Суб 05 січ, 2019 21:36, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 21:36

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:и еще вопрос: сколько стоят услуги адвоката с которым Петя пришел сдаваться?


хочешь поучаствовать? могу дать номер карты

так где ответ на вопрос?

и... Я лучше вдове УДОшника с ребенком помогу, сорри...

ЗЫ: не вырезайте куски постов, отвечайте на полный
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 05 січ, 2019 21:39, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 21:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  kingkongovets написав:прохожий, я очень сильно сомневаюсь, шо лом начал бы быковать при любых обстоятельствах - у него комплекс неполноценности отсутствует как класс, он уже давно всем все доказал и триста раз бы извинился, если бы был неправ
а вот эти вот выепоны с ксивами, табельными плетками и битами, выскакивание втроем из машины шоп «разобраться» - признак неуверенности в себе и комплексы неполноценности
выбач

Я сейчас понял, стоп-кадр из видео был где он бежит к авто на разборки, классическая походка в раскарячку руки как у шимпанзе, на поводке тащится акуевший мастиф...
поверьте, Я в жизни подобного много видел

вы считаете что за слова сказанные в ваш адрес можно в ответку грохнуть чела? реально?
вы когда нибудь в своей жизни кого нибудь убили?


то шо вы этого видели много и то шо это отложило отпечаток на ваш характер видно невооруженным взглядом)
шо касается остального - вы серьезно?)
канешна нет, епт
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 21:37

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:прохожий, я очень сильно сомневаюсь, шо лом начал бы быковать при любых обстоятельствах - у него комплекс неполноценности отсутствует как класс, он уже давно всем все доказал и триста раз бы извинился, если бы был неправ
а вот эти вот выепоны с ксивами, табельными плетками и битами, выскакивание втроем из машины шоп «разобраться» - признак неуверенности в себе и комплексы неполноценности
выбач

Я сейчас понял, стоп-кадр из видео был где он бежит к авто на разборки, классическая походка в раскарячку руки как у шимпанзе, на поводке тащится акуевший мастиф...
поверьте, Я в жизни подобного много видел

вы считаете что за слова сказанные в ваш адрес можно в ответку грохнуть чела? реально?
вы когда нибудь в своей жизни кого нибудь убили?

Прохожий, Вы как собачник скажите мне как много у быков реальных собах породы мастиф не вцепившейся ни в одного из троих и таксы? Проблема что один решил между прочим сказать, что он УДОшник, а второй услышав это применил силу чуть больше нужного. И то я до сих пор не понимаю, как с первого удара и насмерть чувака из охраны, это не девочка в розовой кофточке, и боксер не бил на максимум своих возможностей, как бы вам того не хотелось - это не тот психотип... Результат: один - всё, второй - вопрос сколько лет.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 21:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stm написав:Прохожий, Вы как собачник скажите мне как много у быков реальных собах породы мастиф не вцепившейся ни в одного из троих и таксы? Проблема что один решил между прочим сказать, что он УДОшник, а второй услышав это применил силу чуть больше нужного. И то я до сих пор не понимаю, как с первого удара и насмерть чувака из охраны, это не девочка в розовой кофточке, и боксер не бил на максимум своих возможностей, как бы вам того не хотелось - это не тот психотип... Результат: один - всё, второй - вопрос сколько лет.

сначала по выделенному, почитайте Я писал сегодня ранее
Я собачник, мастиф не вцепился потому что НЕ БЫЛО нападения(угрозы) на хозяина, но похоже блондинкам это не понять
собака реагирует на УГРОЗУ хозаину

у меня в жизни был питбуль, два добермана(С... Холи и Бери), сейчас лабрик с***(подарили друзья), реально Я стал мягче после этого, мож постарел 8) , бита в гараже, в багажнике клюшка но 2 кастета с каппой в бардачке(как обычно)
но Я как правило не быкую, это противобычные инструменты

и да кстати, за своего лабрика Я грохну еслишо, НО Я всегда контролирую собаку в зоне проезжей части

ЗЫ: вспомнил случай, когда то мои тренированные доберманы, (одна) держала хозяйство пытающего наехать быка в пасти и когда он пытался двинуться сжимала челюсть, а вторая с оскалом стояла рядом, было незабываемо красивое зрелище 8)
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 05 січ, 2019 22:01, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 21:42

  stm написав:
  Прохожий написав:Я сейчас понял, стоп-кадр из видео был где он бежит к авто на разборки, классическая походка в раскарячку руки как у шимпанзе, на поводке тащится акуевший мастиф...
поверьте, Я в жизни подобного много видел

вы считаете что за слова сказанные в ваш адрес можно в ответку грохнуть чела? реально?
вы когда нибудь в своей жизни кого нибудь убили?

Прохожий, Вы как собачник скажите мне как много у быков реальных собах породы мастиф не вцепившейся ни в одного из троих и таксы? Проблема что один решил между прочим сказать, что он УДОшник, а второй услышав это применил силу чуть больше нужного. И то я до сих пор не понимаю, как с первого удара и насмерть чувака из охраны, это не девочка в розовой кофточке, и боксер не бил на максимум своих возможностей, как бы вам того не хотелось - это не тот психотип... Результат: один - всё, второй - вопрос сколько лет.

Собачник-боксер вдарив людину, яка тримала руки в кишенях і не зачепила його пальцем.
Вдарив з усієї сили.
В голову.

Результат - смерть на місці.

Стаття 115.

Нетверезий собачник-боксер отримає від 5 до 15 років ТЮРМИ за таку "пабєду"

Що неясно панянці ???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 21:51

  Прохожий написав:вы считаете что за слова сказанные в ваш адрес можно в ответку грохнуть чела? реально?


Если в ночи три здоровых мужика вылетают из машины, чуть не задавив маленького друга-таксу и говорят плохое слово, например, про мать, а это скорее всего судя по видео так и было, то трудно предсказать реакцию человека, тем более боксер, вышло на чистом автоматизме.
Выйдя из дома прогуляться в хорошем настроении, человек явно не планировал следующие несколько лет отсидеть на нарах.
Вместо того чтобы извиниться за чуть не наезд на собачку, это можно было сделать приоткрыв окно и поздравив одинокого прохожего с праздниками, они решили выскочить из машины. Зачем? Испортили две жизни, одну на совсем, другую наполовину.
Беда просто, и погибшего жалко, еще несколько лет на службе мог бы еще одну квартирку прикупить уже детям, а теперь, что жене делать, детей надо как-то тянуть, помощь обычно быстро заканчивается. Будьте благожелательны к одиноким прохожим.
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