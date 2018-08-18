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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3200320132023203

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1286
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
241
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1286
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 21:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

freeze написав:
  Прохожий написав:вы считаете что за слова сказанные в ваш адрес можно в ответку грохнуть чела? реально?


Если в ночи три здоровых мужика вылетают из машины, чуть не задавив маленького друга-таксу и говорят плохое слово, например, про мать, а это скорее всего судя по видео так и было, то трудно предсказать реакцию человека, тем более боксер, вышло на чистом автоматизме.
Выйдя из дома прогуляться в хорошем настроении, человек явно не планировал следующие несколько лет отсидеть на нарах.
Вместо того чтобы извиниться за чуть не наезд на собачку, это можно было сделать приоткрыв окно и поздравив одинокого прохожего с праздниками, они решили выскочить из машины. Зачем? Испортили две жизни, одну на совсем, другую наполовину.
Беда просто, и погибшего жалко, еще несколько лет на службе мог бы еще одну квартирку прикупить уже детям, а теперь, что жене делать, детей надо как-то тянуть, помощь обычно быстро заканчивается. Будьте благожелательны к одиноким прохожим.


++
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:04

  freeze написав:
  Прохожий написав:вы считаете что за слова сказанные в ваш адрес можно в ответку грохнуть чела? реально?


Если в ночи три здоровых мужика вылетают из машины, чуть не задавив маленького друга-таксу и говорят плохое слово, например, про мать, а это скорее всего судя по видео так и было, то трудно предсказать реакцию человека, тем более боксер, вышло на чистом автоматизме.
Выйдя из дома прогуляться в хорошем настроении, человек явно не планировал следующие несколько лет отсидеть на нарах.
Вместо того чтобы извиниться за чуть не наезд на собачку, это можно было сделать приоткрыв окно и поздравив одинокого прохожего с праздниками, они решили выскочить из машины. Зачем? Испортили две жизни, одну на совсем, другую наполовину.
Беда просто, и погибшего жалко, еще несколько лет на службе мог бы еще одну квартирку прикупить уже детям, а теперь, что жене делать, детей надо как-то тянуть, помощь обычно быстро заканчивается. Будьте благожелательны к одиноким прохожим.

прочел только выделенное
смотрим видео шевеля извилинами(если они есть) 5..10...20... раз...до понимания
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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  #<1 ... 3200320132023203
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