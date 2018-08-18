Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:вы считаете что за слова сказанные в ваш адрес можно в ответку грохнуть чела? реально?
Если в ночи три здоровых мужика вылетают из машины, чуть не задавив маленького друга-таксу и говорят плохое слово, например, про мать, а это скорее всего судя по видео так и было, то трудно предсказать реакцию человека, тем более боксер, вышло на чистом автоматизме. Выйдя из дома прогуляться в хорошем настроении, человек явно не планировал следующие несколько лет отсидеть на нарах. Вместо того чтобы извиниться за чуть не наезд на собачку, это можно было сделать приоткрыв окно и поздравив одинокого прохожего с праздниками, они решили выскочить из машины. Зачем? Испортили две жизни, одну на совсем, другую наполовину. Беда просто, и погибшего жалко, еще несколько лет на службе мог бы еще одну квартирку прикупить уже детям, а теперь, что жене делать, детей надо как-то тянуть, помощь обычно быстро заканчивается. Будьте благожелательны к одиноким прохожим.
++
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Прохожий написав:вы считаете что за слова сказанные в ваш адрес можно в ответку грохнуть чела? реально?
Если в ночи три здоровых мужика вылетают из машины, чуть не задавив маленького друга-таксу и говорят плохое слово, например, про мать, а это скорее всего судя по видео так и было, то трудно предсказать реакцию человека, тем более боксер, вышло на чистом автоматизме. Выйдя из дома прогуляться в хорошем настроении, человек явно не планировал следующие несколько лет отсидеть на нарах. Вместо того чтобы извиниться за чуть не наезд на собачку, это можно было сделать приоткрыв окно и поздравив одинокого прохожего с праздниками, они решили выскочить из машины. Зачем? Испортили две жизни, одну на совсем, другую наполовину. Беда просто, и погибшего жалко, еще несколько лет на службе мог бы еще одну квартирку прикупить уже детям, а теперь, что жене делать, детей надо как-то тянуть, помощь обычно быстро заканчивается. Будьте благожелательны к одиноким прохожим.
прочел только выделенное смотрим видео шевеля извилинами(если они есть) 5..10...20... раз...до понимания
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
ihorkyiv написав:До обговорення питання від’їзду молоді за кордон: вчора дві доньки подруги дружини на три дні поїхали до ЄС в екскурсійний тур. Напевно мета поїздки просто завуальована, бо ж у Києві зубожіння, і дівчата митимуть три доби посуд у європейських ресторанах. ))) Вже мовчу про айтішників, які втомилися жити в Україні на мінімальну зарплату: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/zminil ... 15650.html
До обговорення питання вбивства біля ФБ: собака і людина мають однакове право на життя. Існують такі "люди", життя яких неварте життя собаки або іншої тварини. Хто з учасників конфлікту почав "бикувати", не відомо. Однак боксер поза сумнівом перевищив допустимі норми "спілкування". Як йому треба було діяти ?? Ось відео з Московії, де поропонуються правильні методи умиротворення: https://www.youtube.com/watch?v=lNqUFBSPGE8
а жінка у вас також лендлорд (чи лендлордка)? чи ви за аренду ваших 3-х квартир існуєте всією родиною?
Востаннє редагувалось change_pm в Суб 05 січ, 2019 22:38, всього редагувалось 1 раз.
zzzzzz написав:Та же фотография ЭБЛ просто залью на форум
Это вид с квартиры на 22 этаже в Кассиопея , однушка 46 или 48 квадратов. Сдается за 12 тыс.грн . Посмотрел цены, без ремонта продают примерно по 1куе за 1кв.м. , думаю эта квартирка чуть дороже за счет вида. Ремонт еще 10куе , по итогу балансовая стоимость будет 56-58
Допустим будем считать прибыль от 55куе 428уе ( по курсу 28 ) = 7,7% годовых без амортизации.
Усі такі мудрі заднім числом. Нікому з вас не відомо, як у певній ситуації завтра або за п’ять-десять років вчините ви, вдарив або підставившись. На жаль, спонтанні і емоційні рішення - важкий хрест для мільйонів людей. Згоден з шамільською цитатою Кінга, а також - з перемогою у бою, який не відбувся. Трагедія, яка сталася, могла б не відбутися із 99% ймовірністю, якби обидві сторони були упевнені у вогнепальній озброєності кожної. Залишаюся переконаним адептом американської народної мудрості, яку я уже півроку тому цитував: "Немає у світі більш чемних людей, ніж два джентльмена із зарядженими кольтами один навпроти одного". Джентльмени усвідомлюють свій шанс вижити як 50/50. А у зазначеній ситуації усі сторони були упевнені у власній перевазі, про яку інша сторона не відала: один - боксер, а інші - з ПМ, фізпідготовкою і посвідченнями ДСО. Слід негайно легалізувати вогнепальну зброю, посиливши відповідальність за її неправомірне застосування. Амінь.
ihorkyiv написав:Усі такі мудрі заднім числом. Нікому з вас не відомо, як у певній ситуації завтра або за п’ять-десять років вчините ви, вдарив або підставившись. На жаль, спонтанні і емоційні рішення - важкий хрест для мільйонів людей. Згоден з шамільською цитатою Кінга, а також - з перемогою у бою, який не відбувся. Трагедія, яка сталася, могла б не відбутися із 99% ймовірністю, якби обидві сторони були упевнені у вогнепальній озброєності кожної. Залишаюся переконаним адептом американської народної мудрості, яку я уже півроку тому цитував: "Немає у світі більш чемних людей, ніж два джентльмена із зарядженими кольтами один навпроти одного". Джентльмени усвідомлюють свій шанс вижити як 50/50. А у зазначеній ситуації усі сторони були упевнені у власній перевазі, про яку інша сторона не відала: один - боксер, а інші - з ПМ, фізпідготовкою і посвідченнями ДСО. Слід негайно легалізувати вогнепальну зброю, посиливши відповідальність за її неправомірне застосування. Амінь.
в контексте обсуждения бред сивой кобылы...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский