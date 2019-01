Додано: Суб 05 січ, 2019 21:51

freeze написав: Прохожий написав: вы считаете что за слова сказанные в ваш адрес можно в ответку грохнуть чела? реально? вы считаете что за слова сказанные в ваш адрес можно в ответку грохнуть чела? реально?



Если в ночи три здоровых мужика вылетают из машины, чуть не задавив маленького друга-таксу и говорят плохое слово, например, про мать, а это скорее всего судя по видео так и было, то трудно предсказать реакцию человека, тем более боксер, вышло на чистом автоматизме.

Выйдя из дома прогуляться в хорошем настроении, человек явно не планировал следующие несколько лет отсидеть на нарах.

Вместо того чтобы извиниться за чуть не наезд на собачку, это можно было сделать приоткрыв окно и поздравив одинокого прохожего с праздниками, они решили выскочить из машины. Зачем? Испортили две жизни, одну на совсем, другую наполовину.

Беда просто, и погибшего жалко, еще несколько лет на службе мог бы еще одну квартирку прикупить уже детям, а теперь, что жене делать, детей надо как-то тянуть, помощь обычно быстро заканчивается. Будьте благожелательны к одиноким прохожим.



