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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 32023203320432053206>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1289
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
272
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
242
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1289
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:30

  kingkongovets написав:
hume написав:
  kingkongovets написав:там где я вырос это называется «довыёпывался»
а победа досталась более подготовленному бойцу
Петя реально красава - потушил акуевшую тварь с одного удара, молодчик

Петя потушил удошника только потому, что тот не ожидал удар. О чём там был разговор мы, к сожалению, никогда не узнаем. Если не брать во внимание выдуманные истории с двух сторон, то всё не в пользу боксера. И то, что он боксер на суде сыграет не в его пользу. Выйти победителем со спаринга с призовым местом "от пяти до ..надцати" совсем не весело. Думаю петя с удовольствием вернул бы время назад и готовился бы к празднованию рождества

Лучший бой это тот, который не состоялся


ребятам сделали замечание, шо они чуть было не задавили таксу, на которое они приняли решение втроем выйти и «разобраться», кто доктор вооруженному рукопашнику с ксивой, который не просчитал варианты и начал быковать?
у всех есть ситуации, которые мы хотели бы вернуть назад, но это не отменяет слов шамиля
естественный отбор рулит

к сожалению, неадекватные размножиться успели, днк передано, хоть и одна быковатая особь уже траву не топчет.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:к сожалению, неадекватные размножиться успели, днк передано

увы так и есть...

желаю ВАМ лично пересечься с ними в жизни
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 05 січ, 2019 22:37, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:37

Прохожий
Не в курсе сколько вам сейчас лет и в каком вы звании в это время - но вспомните свои 26, в какие годы это было и не вели ли бы вы себя также при наличии таких же блатных корочек и ствола в кармане в том возрасте при похожих условиях?
Хмелюк на фото в мордокниге всё таки производит впечатление бОльшего идиота, чем Пеця. Про отбитые мозги на спаринге не в курсе.
Высокий взлёт в ранние годы часто плохо заканчивается. На прелесть в 80куе он в училище со стипендии собрал к присяге?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:к сожалению, неадекватные размножиться успели, днк передано, хоть и одна быковатая особь уже траву не топчет

Чего то за бугром все как то дружненько забывают про днк и тяжелое детство и ведут себя как истинные европейцы.
5748909
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:40

  Прохожий написав:
  change_pm написав:к сожалению, неадекватные размножиться успели, днк передано

увы так и есть...

желаю ВАМ лично пересечься с ними в жизни


спасибки. пересекался, нос поломан, желания пересекаться больше не имею.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:41

барабашов
сорьки Я не служивый и никогда не служил, но уверен что походу грохнуть чела это не есть хорошо
проучить ур** - норм, много раз учил сам
грохнуть просто так - грех

апд: в 90х на стрелки уже ездил
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 05 січ, 2019 22:51, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:42

При 50% оплаті - знижка 3%, при оплаті 100% - знижка 7%
2-12 поверх - 29 000 грн/м2,
13-15 поверх - 35 500 грн/м2

чотирьохкімнатні квартири
2-12 поверх - 31 000 грн/м2,
13-15 поверх - 35 500 грн/м2.


ЭБЛ вроде ценники поднял , еще странно что всего 15 этажей а не 25
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:45

  5748909 написав:
  change_pm написав:к сожалению, неадекватные размножиться успели, днк передано, хоть и одна быковатая особь уже траву не топчет

Чего то за бугром все как то дружненько забывают про днк и тяжелое детство и ведут себя как истинные европейцы.


ну, это не везде. наблюдал я в польше как-то, как .урвили один другого водилы, не особо поделившите дорогу. причем .урвили на польском, т.е. не наши челы.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:48

  zzzzzz написав:
При 50% оплаті - знижка 3%, при оплаті 100% - знижка 7%
2-12 поверх - 29 000 грн/м2,
13-15 поверх - 35 500 грн/м2

чотирьохкімнатні квартири
2-12 поверх - 31 000 грн/м2,
13-15 поверх - 35 500 грн/м2.


ЭБЛ вроде ценники поднял , еще странно что всего 15 этажей а не 25


мое имхо, пусть идут в лес с таким ценником. Левый берег в не пешей доступности от метро че-то не вариант.

кстати, если кто не в курсе, ебл с 2015 года не может дом не берестейской домучить, так что для думающего чела - это точно не вариант.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:48

Прохожий в контексте обсуждения бред сивой кобылы...

Сподіваюся, усвідомлюєте нечемність свого допису. А чому дозволили його собі ?? Бо упевнені у відсутності відповідальності за некоректну поведінку - віртуальність, форум тощо. А якби ми з вами опинилися в "американській" ситуації, то ваш вислів мав би приблизно таку форму: "Шановний пане, у контексті обговорення маю причину не погодитися з вашою думкою, але готовий пожертвувати вам свою сиву кобилу, якщо моя позиція виявиться хибним маренням". Ну, тут явні переваги американської системи щодо манери спілкування. ))
ihorkyiv
 
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