Додано: Суб 05 січ, 2019 22:41

барабашов

сорьки Я не служивый и никогда не служил, но уверен что походу грохнуть чела это не есть хорошо

проучить ур** - норм, много раз учил сам

грохнуть просто так - грех



апд: в 90х на стрелки уже ездил

Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 05 січ, 2019 22:51, всього редагувалось 1 раз.

"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)

"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский