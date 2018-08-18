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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 05 січ, 2019 22:30
kingkongovets написав: hume написав: kingkongovets написав:
там где я вырос это называется «довыёпывался»
а победа досталась более подготовленному бойцу
Петя реально красава - потушил акуевшую тварь с одного удара, молодчик
Петя потушил удошника только потому, что тот не ожидал удар. О чём там был разговор мы, к сожалению, никогда не узнаем. Если не брать во внимание выдуманные истории с двух сторон, то всё не в пользу боксера. И то, что он боксер на суде сыграет не в его пользу. Выйти победителем со спаринга с призовым местом "от пяти до ..надцати" совсем не весело. Думаю петя с удовольствием вернул бы время назад и готовился бы к празднованию рождества
Лучший бой это тот, который не состоялся
ребятам сделали замечание, шо они чуть было не задавили таксу, на которое они приняли решение втроем выйти и «разобраться», кто доктор вооруженному рукопашнику с ксивой, который не просчитал варианты и начал быковать?
у всех есть ситуации, которые мы хотели бы вернуть назад, но это не отменяет слов шамиля
естественный отбор рулит
к сожалению, неадекватные размножиться успели, днк передано, хоть и одна быковатая особь уже траву не топчет.
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change_pm
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Додано: Суб 05 січ, 2019 22:34
change_pm написав:
к сожалению, неадекватные размножиться успели, днк передано
увы так и есть...
желаю ВАМ лично пересечься с ними в жизни
Востаннє редагувалось Прохожий
в Суб 05 січ, 2019 22:37, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 05 січ, 2019 22:37
Прохожий
Не в курсе сколько вам сейчас лет и в каком вы звании в это время - но вспомните свои 26, в какие годы это было и не вели ли бы вы себя также при наличии таких же блатных корочек и ствола в кармане в том возрасте при похожих условиях?
Хмелюк на фото в мордокниге всё таки производит впечатление бОльшего идиота, чем Пеця. Про отбитые мозги на спаринге не в курсе.
Высокий взлёт в ранние годы часто плохо заканчивается. На прелесть в 80куе он в училище со стипендии собрал к присяге?
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барабашов
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Додано: Суб 05 січ, 2019 22:38
change_pm написав:
к сожалению, неадекватные размножиться успели, днк передано, хоть и одна быковатая особь уже траву не топчет
Чего то за бугром все как то дружненько забывают про днк и тяжелое детство и ведут себя как истинные европейцы.
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5748909
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Додано: Суб 05 січ, 2019 22:40
Прохожий написав: change_pm написав:
к сожалению, неадекватные размножиться успели, днк передано
увы так и есть...
желаю ВАМ лично пересечься с ними в жизни
спасибки. пересекался, нос поломан, желания пересекаться больше не имею.
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change_pm
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Додано: Суб 05 січ, 2019 22:41
барабашов
сорьки Я не служивый и никогда не служил, но уверен что походу грохнуть чела это не есть хорошо
проучить ур** - норм, много раз учил сам
грохнуть просто так - грех
апд: в 90х на стрелки уже ездил
Востаннє редагувалось Прохожий
в Суб 05 січ, 2019 22:51, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Прохожий
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Додано: Суб 05 січ, 2019 22:42
При 50% оплаті - знижка 3%, при оплаті 100% - знижка 7%
2-12 поверх - 29 000 грн/м2,
13-15 поверх - 35 500 грн/м2
чотирьохкімнатні квартири
2-12 поверх - 31 000 грн/м2,
13-15 поверх - 35 500 грн/м2.
ЭБЛ вроде ценники поднял , еще странно что всего 15 этажей а не 25
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 05 січ, 2019 22:45
5748909 написав: change_pm написав:
к сожалению, неадекватные размножиться успели, днк передано, хоть и одна быковатая особь уже траву не топчет
Чего то за бугром все как то дружненько забывают про днк и тяжелое детство и ведут себя как истинные европейцы.
ну, это не везде. наблюдал я в польше как-то, как .урвили один другого водилы, не особо поделившите дорогу. причем .урвили на польском, т.е. не наши челы.
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change_pm
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Додано: Суб 05 січ, 2019 22:48
zzzzzz написав:
При 50% оплаті - знижка 3%, при оплаті 100% - знижка 7%
2-12 поверх - 29 000 грн/м2,
13-15 поверх - 35 500 грн/м2
чотирьохкімнатні квартири
2-12 поверх - 31 000 грн/м2,
13-15 поверх - 35 500 грн/м2.
ЭБЛ вроде ценники поднял , еще странно что всего 15 этажей а не 25
мое имхо, пусть идут в лес с таким ценником. Левый берег в не пешей доступности от метро че-то не вариант.
кстати, если кто не в курсе, ебл с 2015 года не может дом не берестейской домучить, так что для думающего чела - это точно не вариант.
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change_pm
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Додано: Суб 05 січ, 2019 22:48
Прохожий в контексте обсуждения бред сивой кобылы...
Сподіваюся, усвідомлюєте нечемність свого допису. А чому дозволили його собі ?? Бо упевнені у відсутності відповідальності за некоректну поведінку - віртуальність, форум тощо. А якби ми з вами опинилися в "американській" ситуації, то ваш вислів мав би приблизно таку форму: "Шановний пане, у контексті обговорення маю причину не погодитися з вашою думкою, але готовий пожертвувати вам свою сиву кобилу, якщо моя позиція виявиться хибним маренням". Ну, тут явні переваги американської системи щодо манери спілкування. ))
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ihorkyiv
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