Три Богатыря на Индустриальном засияли новыми красками, видимо есть какие-то шансы достроиться и заселиться.
Появился новый борд и отдел продаж, в продаже паркоместа, под бизнес и трехи.
Так просто к сведению.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 22:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Три Богатыря на Индустриальном засияли новыми красками, видимо есть какие-то шансы достроиться и заселиться.
Появился новый борд и отдел продаж, в продаже паркоместа, под бизнес и трехи.
Так просто к сведению.
Додано: Суб 05 січ, 2019 22:53
там с канализацией ж***(даже нет ТУ), собственно в этом и главная проблема заселиться...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 05 січ, 2019 23:01
Додано: Суб 05 січ, 2019 23:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
очень хорошо коррелирует со словами аллкасандера о том шо камазисты махом пересели на модные траки
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 05 січ, 2019 23:10
На домике пишут что весной было по 25 , летом 27 , с сентября 29 , при этом рассрочку продлили до середины 2020
Живите своим умом!
Додано: Суб 05 січ, 2019 23:13
Додано: Суб 05 січ, 2019 23:14
hume
это в каком месяце было и какую цену называли на однухи с видом ? ( в рассрочку )
Живите своим умом!
Додано: Суб 05 січ, 2019 23:22
Я осенью узнавал, возможно в октябре. Мне тогда в эбле озвучили 29 кгрн не зависимо от вида, но до 12ого этажа. Рассрочка с привязкой в грн, но без фиксации цены, до лета 2020 года.
ПС
Берегоукрепление
Нове будівництво (Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва) (ДК 021:2015 – 45243000-2 Укріплення берегових ліній)
очікувана вартість
88 688 268,00
Додано: Суб 05 січ, 2019 23:27
спасибо, слышал. возможно, что есть варианты как-то порешать. по крайней мере, висит новый борд и отдел продаж.
возможно, не все в том районе бывают из форумчан, но там вместо одного из частных домиков растет бизнес центр прям перед 3-мя богатырями.
и, для меня самое "смешное" - это 4-5 частных дома, в которых до сих пор люди живут. имхо, место для частного дома стремное. вот этаж 25-30 был бы в самый раз.
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