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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3203320432053206>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1289
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
272
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
242
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1289
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Три Богатыря на Индустриальном засияли новыми красками, видимо есть какие-то шансы достроиться и заселиться.

Появился новый борд и отдел продаж, в продаже паркоместа, под бизнес и трехи.

Так просто к сведению.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:53

  change_pm написав:Три Богатыря на Индустриальном засияли новыми красками, видимо есть какие-то шансы достроиться и заселиться.

Появился новый борд и отдел продаж, в продаже паркоместа, под бизнес и трехи.

Так просто к сведению.

там с канализацией ж***(даже нет ТУ), собственно в этом и главная проблема заселиться...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:00

Эвоно как!

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:01

  zzzzzz написав:
При 50% оплаті - знижка 3%, при оплаті 100% - знижка 7%
2-12 поверх - 29 000 грн/м2,
13-15 поверх - 35 500 грн/м2

чотирьохкімнатні квартири
2-12 поверх - 31 000 грн/м2,
13-15 поверх - 35 500 грн/м2.


ЭБЛ вроде ценники поднял , еще странно что всего 15 этажей а не 25

Однух на днепр уже нет :(
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Xenon написав:Эвоно как!



очень хорошо коррелирует со словами аллкасандера о том шо камазисты махом пересели на модные траки
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:10

  hume написав:
  zzzzzz написав:
При 50% оплаті - знижка 3%, при оплаті 100% - знижка 7%
2-12 поверх - 29 000 грн/м2,
13-15 поверх - 35 500 грн/м2

чотирьохкімнатні квартири
2-12 поверх - 31 000 грн/м2,
13-15 поверх - 35 500 грн/м2.


ЭБЛ вроде ценники поднял , еще странно что всего 15 этажей а не 25

Однух на днепр уже нет :(


На домике пишут что весной было по 25 , летом 27 , с сентября 29 , при этом рассрочку продлили до середины 2020
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:13

  zzzzzz написав:[

На домике пишут что весной было по 25 , летом 27 , с сентября 29 , при этом рассрочку продлили до середины 2020

Всё правильно, только сроки рассрочки мне и оглашали до середины 2020. Дорожает. Четырёхи тоже были 29000, подняли до 31500. Кроме видовых брать там нечего.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:14

hume
это в каком месяце было и какую цену называли на однухи с видом ? ( в рассрочку )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:22

  zzzzzz написав:hume
это в каком месяце было и какую цену называли на однухи с видом ? ( в рассрочку )

Я осенью узнавал, возможно в октябре. Мне тогда в эбле озвучили 29 кгрн не зависимо от вида, но до 12ого этажа. Рассрочка с привязкой в грн, но без фиксации цены, до лета 2020 года.

ПС
Берегоукрепление
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-10-002596-c

Нове будівництво (Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва) (ДК 021:2015 – 45243000-2 Укріплення берегових ліній)

очікувана вартість

88 688 268,00
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:27

  Прохожий написав:
  change_pm написав:Три Богатыря на Индустриальном засияли новыми красками, видимо есть какие-то шансы достроиться и заселиться.

Появился новый борд и отдел продаж, в продаже паркоместа, под бизнес и трехи.

Так просто к сведению.

там с канализацией ж***(даже нет ТУ), собственно в этом и главная проблема заселиться...


спасибо, слышал. возможно, что есть варианты как-то порешать. по крайней мере, висит новый борд и отдел продаж.

возможно, не все в том районе бывают из форумчан, но там вместо одного из частных домиков растет бизнес центр прям перед 3-мя богатырями.
и, для меня самое "смешное" - это 4-5 частных дома, в которых до сих пор люди живут. имхо, место для частного дома стремное. вот этаж 25-30 был бы в самый раз.
change_pm
 
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