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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3203320432053206

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1289
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
272
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
242
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1289
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:33

  hume написав:ПС
Берегоукрепление
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-10-002596-c

Нове будівництво (Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва) (ДК 021:2015 – 45243000-2 Укріплення берегових ліній)

очікувана вартість

88 688 268,00

Срок работ 3 года.

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Подякували: 4936 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:35

  change_pm написав:
возможно, не все в том районе бывают из форумчан, но там вместо одного из частных домиков растет бизнес центр прям перед 3-мя богатырями.
и, для меня самое "смешное" - это 4-5 частных дома, в которых до сих пор люди живут. имхо, место для частного дома стремное. вот этаж 25-30 был бы в самый раз.


Вы никогда не видели на Позняках частные дома во дворах 25-этажек . Есть несколько на Ахматовой, говорят КМБ им предлагал выкуп, но они категорически отказывались, в итоге их обносили забором. Сумасшедшие люди.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30040
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2948 раз.
Подякували: 4936 раз.
 
Профіль
11
2
1
  #<1 ... 3203320432053206
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