Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав: возможно, не все в том районе бывают из форумчан, но там вместо одного из частных домиков растет бизнес центр прям перед 3-мя богатырями. и, для меня самое "смешное" - это 4-5 частных дома, в которых до сих пор люди живут. имхо, место для частного дома стремное. вот этаж 25-30 был бы в самый раз.
Вы никогда не видели на Позняках частные дома во дворах 25-этажек . Есть несколько на Ахматовой, говорят КМБ им предлагал выкуп, но они категорически отказывались, в итоге их обносили забором. Сумасшедшие люди.