Додано: Нед 06 січ, 2019 00:36

hume написав: Да, там однухи самый интересный вариант, их очень мало. Если считать от 8ого до 14ого этажа включительно. Где то всего 28 однух видовых на весь дом. Вариант был интересный, учитывая высоту потолка (3м), материал стен - кирпич, количество кв в подъезде - около 110. Но естественно поздно, все ушли, хотя даже не странно



респект, хьюм

реально респект

если первый воспринимает рынок котлованов исключительно как рынок ценных бумаг всунул-вынул, вы реально понимаете, как надо управлять недвигой в долгосроке

мое почтение, уважаю

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.