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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3204320532063207>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1289
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
272
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
242
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1289
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:33

  hume написав:ПС
Берегоукрепление
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-10-002596-c

Нове будівництво (Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва) (ДК 021:2015 – 45243000-2 Укріплення берегових ліній)

очікувана вартість

88 688 268,00

Срок работ 3 года.

Зображення
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:35

  change_pm написав:
возможно, не все в том районе бывают из форумчан, но там вместо одного из частных домиков растет бизнес центр прям перед 3-мя богатырями.
и, для меня самое "смешное" - это 4-5 частных дома, в которых до сих пор люди живут. имхо, место для частного дома стремное. вот этаж 25-30 был бы в самый раз.


Вы никогда не видели на Позняках частные дома во дворах 25-этажек . Есть несколько на Ахматовой, говорят КМБ им предлагал выкуп, но они категорически отказывались, в итоге их обносили забором. Сумасшедшие люди.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:41

  zzzzzz написав:Зображення

Проект интересно было бы увидеть. Берега Днепра нужно облагораживать. Ещё подкупает отсутствие восьмиполосной магистрали, но тут на любителя, некоторые любят быть в гуще событий. Для аренды хз, возможно при интересном благоустройстве, и с видом на лавру. В общем без вида не интересно совсем
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:46

  hume написав:Проект интересно было бы увидеть. Берега Днепра нужно облагораживать. Ещё подкупает отсутствие восьмиполосной магистрали, но тут на любителя, некоторые любят быть в гуще событий. Для аренды хз, возможно при интересном благоустройстве, и с видом на лавру. В общем без вида не интересно совсем


Без вида уже можно сейчас в Кассиопеи по штуке за метр купить, ЭБЛ с ценой в 29 тупо гонит ...
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:50

  zzzzzz написав:
  change_pm написав:
возможно, не все в том районе бывают из форумчан, но там вместо одного из частных домиков растет бизнес центр прям перед 3-мя богатырями.
и, для меня самое "смешное" - это 4-5 частных дома, в которых до сих пор люди живут. имхо, место для частного дома стремное. вот этаж 25-30 был бы в самый раз.


Вы никогда не видели на Позняках частные дома во дворах 25-этажек . Есть несколько на Ахматовой, говорят КМБ им предлагал выкуп, но они категорически отказывались, в итоге их обносили забором. Сумасшедшие люди.


я жил на позняках, видел. вот вам ссылка на то, что я упоминал. понятно, что старая, посмотрите в режиме просмотра улиц, это берег улицы Борщаговской, а не двор на Позняках :)
https://www.google.com/maps/@50.4427318 ... 312!8i6656
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:57

  zzzzzz написав:[
Без вида уже можно сейчас в Кассиопеи по штуке за метр купить, ЭБЛ с ценой в 29 тупо гонит ...

Без вида по штуке вообще идёт лесом. С никогда не перекроющимся видом по 29 кгрн метр интересно. Короче, интересно только видовое в разрезе коллекционирования интересной недвиги, но при условии пешеходной набережной и строящегося моста, типа как бонус. Как то так.

Ковальская распродалась от 35 кгрн за метр в видовых квартирах от 80 кв м
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 00:02

  hume написав:
  zzzzzz написав:[
Без вида уже можно сейчас в Кассиопеи по штуке за метр купить, ЭБЛ с ценой в 29 тупо гонит ...

Без вида по штуке вообще идёт лесом. С никогда не перекроющимся видом по 29 кгрн метр интересно. 29 кгрн метр там же где и Кассиопея по штуке за метр, но сегодня. Короче, интересно только видовое в разрезе коллекционирования интересной недвиги, но при условии пешеходной набережной и строищегося моста, типа как бонус. Как то так.


Посмотрел поквартирный план там однухи с видом в секции А,Б и Д только 1 штука на этаж
и 2 в секции В ( но там одна 45 м вторая 64 м и косая )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 00:12

  zzzzzz написав:
Посмотрел поквартирный план там однухи с видом в секции А,Б и Д только 1 штука на этаж
и 2 в секции В ( но там одна 45 м вторая 64 м и косая )

Да, там однухи самый интересный вариант, их очень мало. Если считать от 8ого до 14ого этажа включительно. Где то всего 28 однух видовых на весь дом. Вариант был интересный, учитывая высоту потолка (3м), материал стен - кирпич, количество кв в подъезде - около 110. Но естественно поздно, все ушли, хотя даже не странно
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 00:17

hume
Не перевелись еще желающие играть с огнем. Потом будут скулить что дом 5 лет строят.

3м это конечно прикольно. Хотя если там под домом шалманы настроят как на Оболонской набережной и вайперы буду дуть кальяны все лето , сомнительная радость от этого вида.
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 00:36

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Да, там однухи самый интересный вариант, их очень мало. Если считать от 8ого до 14ого этажа включительно. Где то всего 28 однух видовых на весь дом. Вариант был интересный, учитывая высоту потолка (3м), материал стен - кирпич, количество кв в подъезде - около 110. Но естественно поздно, все ушли, хотя даже не странно


респект, хьюм
реально респект
если первый воспринимает рынок котлованов исключительно как рынок ценных бумаг всунул-вынул, вы реально понимаете, как надо управлять недвигой в долгосроке
мое почтение, уважаю
вы реально профи)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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