Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав: возможно, не все в том районе бывают из форумчан, но там вместо одного из частных домиков растет бизнес центр прям перед 3-мя богатырями. и, для меня самое "смешное" - это 4-5 частных дома, в которых до сих пор люди живут. имхо, место для частного дома стремное. вот этаж 25-30 был бы в самый раз.
Вы никогда не видели на Позняках частные дома во дворах 25-этажек . Есть несколько на Ахматовой, говорят КМБ им предлагал выкуп, но они категорически отказывались, в итоге их обносили забором. Сумасшедшие люди.
Проект интересно было бы увидеть. Берега Днепра нужно облагораживать. Ещё подкупает отсутствие восьмиполосной магистрали, но тут на любителя, некоторые любят быть в гуще событий. Для аренды хз, возможно при интересном благоустройстве, и с видом на лавру. В общем без вида не интересно совсем
hume написав:Проект интересно было бы увидеть. Берега Днепра нужно облагораживать. Ещё подкупает отсутствие восьмиполосной магистрали, но тут на любителя, некоторые любят быть в гуще событий. Для аренды хз, возможно при интересном благоустройстве, и с видом на лавру. В общем без вида не интересно совсем
Без вида уже можно сейчас в Кассиопеи по штуке за метр купить, ЭБЛ с ценой в 29 тупо гонит ...
change_pm написав: возможно, не все в том районе бывают из форумчан, но там вместо одного из частных домиков растет бизнес центр прям перед 3-мя богатырями. и, для меня самое "смешное" - это 4-5 частных дома, в которых до сих пор люди живут. имхо, место для частного дома стремное. вот этаж 25-30 был бы в самый раз.
Вы никогда не видели на Позняках частные дома во дворах 25-этажек . Есть несколько на Ахматовой, говорят КМБ им предлагал выкуп, но они категорически отказывались, в итоге их обносили забором. Сумасшедшие люди.
zzzzzz написав:[ Без вида уже можно сейчас в Кассиопеи по штуке за метр купить, ЭБЛ с ценой в 29 тупо гонит ...
Без вида по штуке вообще идёт лесом. С никогда не перекроющимся видом по 29 кгрн метр интересно. Короче, интересно только видовое в разрезе коллекционирования интересной недвиги, но при условии пешеходной набережной и строящегося моста, типа как бонус. Как то так.
Ковальская распродалась от 35 кгрн за метр в видовых квартирах от 80 кв м
zzzzzz написав:[ Без вида уже можно сейчас в Кассиопеи по штуке за метр купить, ЭБЛ с ценой в 29 тупо гонит ...
Без вида по штуке вообще идёт лесом. С никогда не перекроющимся видом по 29 кгрн метр интересно. 29 кгрн метр там же где и Кассиопея по штуке за метр, но сегодня. Короче, интересно только видовое в разрезе коллекционирования интересной недвиги, но при условии пешеходной набережной и строищегося моста, типа как бонус. Как то так.
Посмотрел поквартирный план там однухи с видом в секции А,Б и Д только 1 штука на этаж и 2 в секции В ( но там одна 45 м вторая 64 м и косая )
zzzzzz написав: Посмотрел поквартирный план там однухи с видом в секции А,Б и Д только 1 штука на этаж и 2 в секции В ( но там одна 45 м вторая 64 м и косая )
Да, там однухи самый интересный вариант, их очень мало. Если считать от 8ого до 14ого этажа включительно. Где то всего 28 однух видовых на весь дом. Вариант был интересный, учитывая высоту потолка (3м), материал стен - кирпич, количество кв в подъезде - около 110. Но естественно поздно, все ушли, хотя даже не странно
hume написав:Да, там однухи самый интересный вариант, их очень мало. Если считать от 8ого до 14ого этажа включительно. Где то всего 28 однух видовых на весь дом. Вариант был интересный, учитывая высоту потолка (3м), материал стен - кирпич, количество кв в подъезде - около 110. Но естественно поздно, все ушли, хотя даже не странно
респект, хьюм реально респект если первый воспринимает рынок котлованов исключительно как рынок ценных бумаг всунул-вынул, вы реально понимаете, как надо управлять недвигой в долгосроке мое почтение, уважаю вы реально профи)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.