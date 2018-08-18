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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3204320532063207

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1289
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
272
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
242
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1289
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 01:08

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Несколько вопросов касаемо ситуации с боксером Петром Очеретяным

- почему два сотрудника УГО не умеют оказать первую медпомощь своему коллеге?
- почему нигде не говорится о том, что, кроме погибшего, в конфликте участвовали (пассивно) два его сослуживца?
- почему появилась, а потом исчезла информация о том, что погибший - чемпион мира по рукопашному бою в категории до 77 кг?
- почему никто не уточняет, что драка произошла не между водителем и пешеходом, а между пассажиром и пешеходом?
- почему пассажир покинул автомобиль, водитель которого не предоставил преимущество в движении пешеходу в нарушение п.26.1 ПДД и почти не переехал его собаку?
- кто был за рулём и почему его не освидетельствовали на состояние опьянения?
- кто сказал, что удар был в челюсть, если на видео в сети видно, что убитый упал как от удара в брюхо и после удара стал рыгать?
- не была ли причиной смерти асфиксия рвотными массами убитого?

По-моему, это было хулиганство, совершённое группой лиц с непредсказуемым для одного из её участников трагическим финалом, которое может для виновного закончиться наказанием за убийство по неосторожности.

https://www.facebook.com/groups/boxmir/ ... 022916015/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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