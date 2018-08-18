- почему два сотрудника УГО не умеют оказать первую медпомощь своему коллеге?
- почему нигде не говорится о том, что, кроме погибшего, в конфликте участвовали (пассивно) два его сослуживца?
- почему появилась, а потом исчезла информация о том, что погибший - чемпион мира по рукопашному бою в категории до 77 кг?
- почему никто не уточняет, что драка произошла не между водителем и пешеходом, а между пассажиром и пешеходом?
- почему пассажир покинул автомобиль, водитель которого не предоставил преимущество в движении пешеходу в нарушение п.26.1 ПДД и почти не переехал его собаку?
- кто был за рулём и почему его не освидетельствовали на состояние опьянения?
- кто сказал, что удар был в челюсть, если на видео в сети видно, что убитый упал как от удара в брюхо и после удара стал рыгать?
- не была ли причиной смерти асфиксия рвотными массами убитого?
По-моему, это было хулиганство, совершённое группой лиц с непредсказуемым для одного из её участников трагическим финалом, которое может для виновного закончиться наказанием за убийство по неосторожности.