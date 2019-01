Додано: Нед 06 січ, 2019 01:08





- почему два сотрудника УГО не умеют оказать первую медпомощь своему коллеге?

- почему нигде не говорится о том, что, кроме погибшего, в конфликте участвовали (пассивно) два его сослуживца?

- почему появилась, а потом исчезла информация о том, что погибший - чемпион мира по рукопашному бою в категории до 77 кг?

- почему никто не уточняет, что драка произошла не между водителем и пешеходом, а между пассажиром и пешеходом?

- почему пассажир покинул автомобиль, водитель которого не предоставил преимущество в движении пешеходу в нарушение п.26.1 ПДД и почти не переехал его собаку?

- кто был за рулём и почему его не освидетельствовали на состояние опьянения?

- кто сказал, что удар был в челюсть, если на видео в сети видно, что убитый упал как от удара в брюхо и после удара стал рыгать?

- не была ли причиной смерти асфиксия рвотными массами убитого?



По-моему, это было хулиганство, совершённое группой лиц с непредсказуемым для одного из её участников трагическим финалом, которое может для виновного закончиться наказанием за убийство по неосторожности.



