Додано: Нед 06 січ, 2019 01:08

Несколько вопросов касаемо ситуации с боксером Петром Очеретяным- почему два сотрудника УГО не умеют оказать первую медпомощь своему коллеге?- почему нигде не говорится о том, что, кроме погибшего, в конфликте участвовали (пассивно) два его сослуживца?- почему появилась, а потом исчезла информация о том, что погибший - чемпион мира по рукопашному бою в категории до 77 кг?- почему никто не уточняет, что драка произошла не между водителем и пешеходом, а между пассажиром и пешеходом?- почему пассажир покинул автомобиль, водитель которого не предоставил преимущество в движении пешеходу в нарушение п.26.1 ПДД и почти не переехал его собаку?- кто был за рулём и почему его не освидетельствовали на состояние опьянения?- кто сказал, что удар был в челюсть, если на видео в сети видно, что убитый упал как от удара в брюхо и после удара стал рыгать?- не была ли причиной смерти асфиксия рвотными массами убитого?По-моему,