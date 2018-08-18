Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Несколько вопросов касаемо ситуации с боксером Петром Очеретяным
- почему два сотрудника УГО не умеют оказать первую медпомощь своему коллеге? - почему нигде не говорится о том, что, кроме погибшего, в конфликте участвовали (пассивно) два его сослуживца? - почему появилась, а потом исчезла информация о том, что погибший - чемпион мира по рукопашному бою в категории до 77 кг? - почему никто не уточняет, что драка произошла не между водителем и пешеходом, а между пассажиром и пешеходом? - почему пассажир покинул автомобиль, водитель которого не предоставил преимущество в движении пешеходу в нарушение п.26.1 ПДД и почти не переехал его собаку? - кто был за рулём и почему его не освидетельствовали на состояние опьянения? - кто сказал, что удар был в челюсть, если на видео в сети видно, что убитый упал как от удара в брюхо и после удара стал рыгать? - не была ли причиной смерти асфиксия рвотными массами убитого?
По-моему, это было хулиганство, совершённое группой лиц с непредсказуемым для одного из её участников трагическим финалом, которое может для виновного закончиться наказанием за убийство по неосторожности.
airmax78 написав:Франт, там собака, в общем-то, ни при чем. Жизни чел лишился, судя по всему, не из-за чужой собаки, а из-за своего отношения к жизни и другим людям. Но это ИМХО, на основании того, что я тут почитал.
это и называется «не по весу базарить») фатал эррор, епта
зы: Петр все равно вскоре выйдет по удо, а потерявший берега телок уже червей кормит
Frant написав:Конфлікт буцімто виник через те, що машина ледь не переїхала таксу і собачник зробив водію зауваження. Хмелюк разом з іншим пасажиром вийшли з авто, щоб розібратися
там где я вырос это называется «довыёпывался» а победа досталась более подготовленному бойцу Петя реально красава - потушил акуевшую тварь с одного удара, молодчик
Та ты рЭмбо я посмотрю. Такие обсираются первыми. И с Донбаса бежали тоже первыми. Диванные теоретики. От 7 до 15 лет по ч. 1 ст. 115 ук получит боксер. Адвокат не при чем по мере пресечения. Обычное решение в данной ситуации. А вообще смешно читать рассуждения людей, которые в законах разбираются как медведь в звездах
prosecutor написав: Та ты рЭмбо я посмотрю. Такие обсираются первыми. И с Донбаса бежали тоже первыми. Диванные теоретики.
о, еще один я канешна не рэмбо, мне 49 лет, но если выстоишь со мной в фулл контакте раунд и не упадешь - куплю тебе айфон тока подпишешь вначале отказ от претензий готов?
Во первых даю бесплатную консультацию, отказ от претензий в уголовном процессе еще ни одному не помог. Это тебе на будущее, а то еще кто то морду подставит и денег заработает. Во вторых, 49 лет это уже возраст, когда чушь вроде как нести перестают. Даже если виноват потерпевший, это не повод лишать жизни, и де факто боксер ударил первым. В третьих, айфон не люблю, предпочитаю самсунг и андроид.
prosecutor написав: Та ты рЭмбо я посмотрю. Такие обсираются первыми. И с Донбаса бежали тоже первыми. Диванные теоретики.
о, еще один я канешна не рэмбо, мне 49 лет, но если выстоишь со мной в фулл контакте раунд и не упадешь - куплю тебе айфон тока подпишешь вначале отказ от претензий готов?
Во первых даю бесплатную консультацию, отказ от претензий в уголовном процессе еще ни одному не помог. Это тебе на будущее, а то еще кто то морду подставит и денег заработает. Во вторых, 49 лет это уже возраст, когда чушь вроде как нести перестают. Даже если виноват потерпевший, это не повод лишать жизни, и де факто боксер ударил первым. В третьих, айфон не люблю, предпочитаю самсунг и андроид.
ссыкливый говнюк
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Твое мнение мне не важно. Учись сразу формулировать мысли. А то пишешь сначала одно, потом редактируешь в другое. Ты хотел меня оскорбить? Я не принимаю оскорбления от людей, у которых нет минимум 2 образований и защищенной диссертации, хотя бы кандидатской.