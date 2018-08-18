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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3204320532063207>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1289
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
272
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
242
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1289
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 01:08

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Несколько вопросов касаемо ситуации с боксером Петром Очеретяным

- почему два сотрудника УГО не умеют оказать первую медпомощь своему коллеге?
- почему нигде не говорится о том, что, кроме погибшего, в конфликте участвовали (пассивно) два его сослуживца?
- почему появилась, а потом исчезла информация о том, что погибший - чемпион мира по рукопашному бою в категории до 77 кг?
- почему никто не уточняет, что драка произошла не между водителем и пешеходом, а между пассажиром и пешеходом?
- почему пассажир покинул автомобиль, водитель которого не предоставил преимущество в движении пешеходу в нарушение п.26.1 ПДД и почти не переехал его собаку?
- кто был за рулём и почему его не освидетельствовали на состояние опьянения?
- кто сказал, что удар был в челюсть, если на видео в сети видно, что убитый упал как от удара в брюхо и после удара стал рыгать?
- не была ли причиной смерти асфиксия рвотными массами убитого?

По-моему, это было хулиганство, совершённое группой лиц с непредсказуемым для одного из её участников трагическим финалом, которое может для виновного закончиться наказанием за убийство по неосторожности.

https://www.facebook.com/groups/boxmir/ ... 022916015/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 01:15

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Франт, там собака, в общем-то, ни при чем. Жизни чел лишился, судя по всему, не из-за чужой собаки, а из-за своего отношения к жизни и другим людям. Но это ИМХО, на основании того, что я тут почитал.


это и называется «не по весу базарить»)
фатал эррор, епта

зы: Петр все равно вскоре выйдет по удо, а потерявший берега телок уже червей кормит


Если не вскроют по дороге на удо :)
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 01:23

Напрягли уже с этим боксером и удошниками
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 01:24

  kingkongovets написав:
Frant написав:Конфлікт буцімто виник через те, що машина ледь не переїхала таксу і собачник зробив водію зауваження. Хмелюк разом з іншим пасажиром вийшли з авто, щоб розібратися


там где я вырос это называется «довыёпывался»
а победа досталась более подготовленному бойцу
Петя реально красава - потушил акуевшую тварь с одного удара, молодчик


Та ты рЭмбо я посмотрю. Такие обсираются первыми. И с Донбаса бежали тоже первыми. Диванные теоретики.
От 7 до 15 лет по ч. 1 ст. 115 ук получит боксер. Адвокат не при чем по мере пресечения. Обычное решение в данной ситуации. А вообще смешно читать рассуждения людей, которые в законах разбираются как медведь в звездах :)
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 01:37

  prosecutor написав:
Та ты рЭмбо я посмотрю. Такие обсираются первыми. И с Донбаса бежали тоже первыми. Диванные теоретики.


о, еще один
я канешна не рэмбо, мне 49 лет, но если выстоишь со мной в фулл контакте раунд и не упадешь - куплю тебе айфон
тока подпишешь вначале отказ от претензий
готов?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 01:46

  kingkongovets написав:
  prosecutor написав:
Та ты рЭмбо я посмотрю. Такие обсираются первыми. И с Донбаса бежали тоже первыми. Диванные теоретики.


о, еще один
я канешна не рэмбо, мне 49 лет, но если выстоишь со мной в фулл контакте раунд и не упадешь - куплю тебе айфон
тока подпишешь вначале отказ от претензий
готов?


Во первых даю бесплатную консультацию, отказ от претензий в уголовном процессе еще ни одному не помог. Это тебе на будущее, а то еще кто то морду подставит и денег заработает.
Во вторых, 49 лет это уже возраст, когда чушь вроде как нести перестают. Даже если виноват потерпевший, это не повод лишать жизни, и де факто боксер ударил первым.
В третьих, айфон не люблю, предпочитаю самсунг и андроид.
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 01:56

Твое мнение мне не важно. Учись сразу формулировать мысли. А то пишешь сначала одно, потом редактируешь в другое. Ты хотел меня оскорбить? Я не принимаю оскорбления от людей, у которых нет минимум 2 образований и защищенной диссертации, хотя бы кандидатской.
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 02:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Никого из этих двух моральных ур** не жалко.

Один сразу морду бить, сила есть ума не надо, плюс дохера спортсмен.
Второй звездочку поймал, ксива и связи, сразу быковать, тем более храбрый что с друзьями.

Один прикопан, другой будет чалиться.

От двух урок диких общество на какое-то время избавлено.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 08:40

Не понимаю всеобщего возбуждения по поводу эбла. Когда перед Нг 18-м, т.е. фактически год назад укрбуд продавал в Солнечной ривьере, которая сейчас практически на выходе, по 25 - никто даже внимания не обращал) Друг купил 2+1 с целью объединить на 23-м с видом на Подол, инфа из первых рук. А в оп Кассиопеи открытым текстом говорили - видовых у нас нет, еще будет застройка между берегом и нашими домами.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 10:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Где вы покупаете недорогую мебель кроме олх?
Kostia
 
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