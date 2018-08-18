gonchik74 написав:Не понимаю всеобщего возбуждения по поводу эбла. Когда перед Нг 18-м, т.е. фактически год назад укрбуд продавал в Солнечной ривьере, которая сейчас практически на выходе, по 25 - никто даже внимания не обращал) Друг купил 2+1 с целью объединить на 23-м с видом на Подол, инфа из первых рук. А в оп Кассиопеи открытым текстом говорили - видовых у нас нет, еще будет застройка между берегом и нашими домами.
С 11 сентября 2017 года началась акция,цены были такие
- ЖК «Солнечная Ривьера» бизнес-класса на Никольской Слободке — 25 800 грн за кв. м на двухкомнатные и 26 900 грн за кв. м на однокомнатные квартиры c видом во двор.
17 дек 2017
Investor1111 писал(а):
Ну и цена меня вообще удивила, 38тыс/м как-то дороговато. Это сейчас подняли или они сразу ломили высокие цены?
Подняли сейчас когда проект разморозили после протестов строительства. А на первоначальном этапе 3 года назад цена была от 11900 грн/м2.
Что-то данные о цене в 25 с видом не совпадают с данными на форуме.
1,5 года назад такая цена была, но только с окнами во двор.
hume ты не помнишь какой прайс был когда ты ходил на просмотр ?