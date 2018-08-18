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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3204320532063207

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1289
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
272
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
242
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1289
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 11:26

  gonchik74 написав:Не понимаю всеобщего возбуждения по поводу эбла. Когда перед Нг 18-м, т.е. фактически год назад укрбуд продавал в Солнечной ривьере, которая сейчас практически на выходе, по 25 - никто даже внимания не обращал) Друг купил 2+1 с целью объединить на 23-м с видом на Подол, инфа из первых рук. А в оп Кассиопеи открытым текстом говорили - видовых у нас нет, еще будет застройка между берегом и нашими домами.


С 11 сентября 2017 года началась акция,цены были такие
- ЖК «Солнечная Ривьера» бизнес-класса на Никольской Слободке — 25 800 грн за кв. м на двухкомнатные и 26 900 грн за кв. м на однокомнатные квартиры c видом во двор.
http://domik.ua/novosti/nezavisimye-cen ... 52722.html

17 дек 2017
Investor1111 писал(а):
Ну и цена меня вообще удивила, 38тыс/м как-то дороговато. Это сейчас подняли или они сразу ломили высокие цены?

Подняли сейчас когда проект разморозили после протестов строительства. А на первоначальном этапе 3 года назад цена была от 11900 грн/м2.

http://forum.domik.ua/zhiloj-kvartal-so ... -3540.html

Что-то данные о цене в 25 с видом не совпадают с данными на форуме.
1,5 года назад такая цена была, но только с окнами во двор.

hume ты не помнишь какой прайс был когда ты ходил на просмотр ?
Живите своим умом!
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