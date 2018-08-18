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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3202320332043205

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1289
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
272
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
242
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1289
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 02:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Никого из этих двух моральных ур** не жалко.

Один сразу морду бить, сила есть ума не надо, плюс дохера спортсмен.
Второй звездочку поймал, ксива и связи, сразу быковать, тем более храбрый что с друзьями.

Один прикопан, другой будет чалиться.

От двух урок диких общество на какое-то время избавлено.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 08:40

Не понимаю всеобщего возбуждения по поводу эбла. Когда перед Нг 18-м, т.е. фактически год назад укрбуд продавал в Солнечной ривьере, которая сейчас практически на выходе, по 25 - никто даже внимания не обращал) Друг купил 2+1 с целью объединить на 23-м с видом на Подол, инфа из первых рук. А в оп Кассиопеи открытым текстом говорили - видовых у нас нет, еще будет застройка между берегом и нашими домами.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 10:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Где вы покупаете недорогую мебель кроме олх?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 11:26

  gonchik74 написав:Не понимаю всеобщего возбуждения по поводу эбла. Когда перед Нг 18-м, т.е. фактически год назад укрбуд продавал в Солнечной ривьере, которая сейчас практически на выходе, по 25 - никто даже внимания не обращал) Друг купил 2+1 с целью объединить на 23-м с видом на Подол, инфа из первых рук. А в оп Кассиопеи открытым текстом говорили - видовых у нас нет, еще будет застройка между берегом и нашими домами.


С 11 сентября 2017 года началась акция,цены были такие
- ЖК «Солнечная Ривьера» бизнес-класса на Никольской Слободке — 25 800 грн за кв. м на двухкомнатные и 26 900 грн за кв. м на однокомнатные квартиры c видом во двор.
http://domik.ua/novosti/nezavisimye-cen ... 52722.html

17 дек 2017
Investor1111 писал(а):
Ну и цена меня вообще удивила, 38тыс/м как-то дороговато. Это сейчас подняли или они сразу ломили высокие цены?

Подняли сейчас когда проект разморозили после протестов строительства. А на первоначальном этапе 3 года назад цена была от 11900 грн/м2.

http://forum.domik.ua/zhiloj-kvartal-so ... -3540.html

Что-то данные о цене в 25 с видом не совпадают с данными на форуме.
1,5 года назад такая цена была, но только с окнами во двор.

hume ты не помнишь какой прайс был когда ты ходил на просмотр ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:19

Договор заключал осенью. В декабре перезвонили и предложили 10% скидки если оплатит всю сумму.
Напуркуа мне придумывать? Я никого никуда не загоняю.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Frant написав:
  Anadonta написав:Frant

Вы не хотите понять, что никто здесь не оправдывает убийство. И жизнь никакой собаки не стоит человеческой жизни. Но разве дело в этом???!
Пару месяцев назад я с товарищем (он из бывших) приехали в спортклуб на тренировку. Минут 5 крутились, чтобы кто-то отъехал и в конце концов припарковались. Идем к дверям и тут прямо перед входом на месте для людей с ограниченными возможностями (которое, кстати, было свободно пока мы искали место) какой-то персонаж припарковал свое корыто (Range, конечно, да и номерок "правильный"). И вот оно с гордым видом направляется ко входу. Товарищ мой не робкого десятка сказал ему реально по-доброму: "Братишка, ну ты красавчик!" Он сначала не понял. Когда ему спокойно объяснили, на какое место он стал, началось такое!!! И это средь бела дня, при куче свидетелей, камере над входом, при собственной явной неправоте, численном и физическом перевесе "противников"!
А тут втроем против одного, боец со спецподготовкой, скорее всего при оружии, вокруг никого, темно, на своей территории... Парни думали, как обычно, поставить "бы*** в стойло", а "терпила" взял и ответил.
Плохо вы знаете эту публику или не сталкивались близко. К сожалению, пока силовики, чиновники и прочая шелупонь, возомнившая себя "хозяевами жизни", не будут осознавать, что за свои деяния неизбежно наступит ответственность, ничего хорошего нам не светит...

Это не оправдывает убийство человека!
Из-за какой то сранной вонючей собаки.

Тысяча таких собак не стоят жизни одного молодого человека!

Вы тоже оправдываете убийство.
Полоумный боксер первый ударил человека в голову со всей силы.
Преднамеренное убийство. Точка.

Собачку жалко, которую "чуть" не переехали?

Франт, там собака, в общем-то, ни при чем. Жизни чел лишился, судя по всему, не из-за чужой собаки, а из-за своего отношения к жизни и другим людям. Но это ИМХО, на основании того, что я тут почитал.
+ Имхо, даже если сравнивать ценность жизни воспитанной собаки и какого-то быдла, то последний сильно проигрывает, хоть УК и другого мнения
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:30

Kostia, Табуретка юа.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В рамках выходного оффтопа
Поддержите петиции за сохранение кинотеатра "Киев" (так вышло, что их две) :
https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=8485&fbclid=IwAR2B4xGIH91VrjVKSlkHSDkeqeJvKCDMTNJ-Rr5rhOm3VbeCv-qp6PdvpZo
https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=8489&icf=1
Faceless
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