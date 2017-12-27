Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не понимаю всеобщего возбуждения по поводу эбла. Когда перед Нг 18-м, т.е. фактически год назад укрбуд продавал в Солнечной ривьере, которая сейчас практически на выходе, по 25 - никто даже внимания не обращал) Друг купил 2+1 с целью объединить на 23-м с видом на Подол, инфа из первых рук. А в оп Кассиопеи открытым текстом говорили - видовых у нас нет, еще будет застройка между берегом и нашими домами.
gonchik74 написав:Не понимаю всеобщего возбуждения по поводу эбла. Когда перед Нг 18-м, т.е. фактически год назад укрбуд продавал в Солнечной ривьере, которая сейчас практически на выходе, по 25 - никто даже внимания не обращал) Друг купил 2+1 с целью объединить на 23-м с видом на Подол, инфа из первых рук. А в оп Кассиопеи открытым текстом говорили - видовых у нас нет, еще будет застройка между берегом и нашими домами.
С 11 сентября 2017 года началась акция,цены были такие - ЖК «Солнечная Ривьера» бизнес-класса на Никольской Слободке — 25 800 грн за кв. м на двухкомнатные и 26 900 грн за кв. м на однокомнатные квартиры c видом во двор. http://domik.ua/novosti/nezavisimye-cen ... 52722.html
17 дек 2017 Investor1111 писал(а): Ну и цена меня вообще удивила, 38тыс/м как-то дороговато. Это сейчас подняли или они сразу ломили высокие цены?
Подняли сейчас когда проект разморозили после протестов строительства. А на первоначальном этапе 3 года назад цена была от 11900 грн/м2.
Вы не хотите понять, что никто здесь не оправдывает убийство. И жизнь никакой собаки не стоит человеческой жизни. Но разве дело в этом???! Пару месяцев назад я с товарищем (он из бывших) приехали в спортклуб на тренировку. Минут 5 крутились, чтобы кто-то отъехал и в конце концов припарковались. Идем к дверям и тут прямо перед входом на месте для людей с ограниченными возможностями (которое, кстати, было свободно пока мы искали место) какой-то персонаж припарковал свое корыто (Range, конечно, да и номерок "правильный"). И вот оно с гордым видом направляется ко входу. Товарищ мой не робкого десятка сказал ему реально по-доброму: "Братишка, ну ты красавчик!" Он сначала не понял. Когда ему спокойно объяснили, на какое место он стал, началось такое!!! И это средь бела дня, при куче свидетелей, камере над входом, при собственной явной неправоте, численном и физическом перевесе "противников"! А тут втроем против одного, боец со спецподготовкой, скорее всего при оружии, вокруг никого, темно, на своей территории... Парни думали, как обычно, поставить "бы*** в стойло", а "терпила" взял и ответил. Плохо вы знаете эту публику или не сталкивались близко. К сожалению, пока силовики, чиновники и прочая шелупонь, возомнившая себя "хозяевами жизни", не будут осознавать, что за свои деяния неизбежно наступит ответственность, ничего хорошего нам не светит...
Это не оправдывает убийство человека! Из-за какой то сранной вонючей собаки.
Тысяча таких собак не стоят жизни одного молодого человека!
Вы тоже оправдываете убийство. Полоумный боксер первый ударил человека в голову со всей силы. Преднамеренное убийство. Точка.
Собачку жалко, которую "чуть" не переехали?
Франт, там собака, в общем-то, ни при чем. Жизни чел лишился, судя по всему, не из-за чужой собаки, а из-за своего отношения к жизни и другим людям. Но это ИМХО, на основании того, что я тут почитал.
+ Имхо, даже если сравнивать ценность жизни воспитанной собаки и какого-то быдла, то последний сильно проигрывает, хоть УК и другого мнения
zzzzzz написав: Что-то данные о цене в 25 с видом не совпадают с данными на форуме. 1,5 года назад такая цена была, но только с окнами во двор.
hume ты не помнишь какой прайс был когда ты ходил на просмотр ?
Моё сообщение Вторник 27 декабря 2017
hume написав:Ну например Солнечная ривьера предлагалась по 1 куе видовые (сейчас уже 1450 и сдача в конце следущего года), .
Видовые в солнечной ривьере предлагались по 1 куе на котловане первого дома, документов вообще никаких не было, помню тогда девушки из оп не то, что не знали количество лифтов, они даже точную этажность назвать не смогли.
Вот моё же за начало апреля 2018
hume написав: А теперь внимание. Солнечная ривьера -в продаже 2-4 этаж и одна на 10ом. Цена овер 42 кгрн за метр. Переуступка на днепр - от 44 кгрн и до 50 кгрн.