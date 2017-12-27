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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3202320332043205

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1289
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
272
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
242
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1289
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 02:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Никого из этих двух моральных ур** не жалко.

Один сразу морду бить, сила есть ума не надо, плюс дохера спортсмен.
Второй звездочку поймал, ксива и связи, сразу быковать, тем более храбрый что с друзьями.

Один прикопан, другой будет чалиться.

От двух урок диких общество на какое-то время избавлено.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 08:40

Не понимаю всеобщего возбуждения по поводу эбла. Когда перед Нг 18-м, т.е. фактически год назад укрбуд продавал в Солнечной ривьере, которая сейчас практически на выходе, по 25 - никто даже внимания не обращал) Друг купил 2+1 с целью объединить на 23-м с видом на Подол, инфа из первых рук. А в оп Кассиопеи открытым текстом говорили - видовых у нас нет, еще будет застройка между берегом и нашими домами.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 10:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Где вы покупаете недорогую мебель кроме олх?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 11:26

  gonchik74 написав:Не понимаю всеобщего возбуждения по поводу эбла. Когда перед Нг 18-м, т.е. фактически год назад укрбуд продавал в Солнечной ривьере, которая сейчас практически на выходе, по 25 - никто даже внимания не обращал) Друг купил 2+1 с целью объединить на 23-м с видом на Подол, инфа из первых рук. А в оп Кассиопеи открытым текстом говорили - видовых у нас нет, еще будет застройка между берегом и нашими домами.


С 11 сентября 2017 года началась акция,цены были такие
- ЖК «Солнечная Ривьера» бизнес-класса на Никольской Слободке — 25 800 грн за кв. м на двухкомнатные и 26 900 грн за кв. м на однокомнатные квартиры c видом во двор.
http://domik.ua/novosti/nezavisimye-cen ... 52722.html

17 дек 2017
Investor1111 писал(а):
Ну и цена меня вообще удивила, 38тыс/м как-то дороговато. Это сейчас подняли или они сразу ломили высокие цены?

Подняли сейчас когда проект разморозили после протестов строительства. А на первоначальном этапе 3 года назад цена была от 11900 грн/м2.

http://forum.domik.ua/zhiloj-kvartal-so ... -3540.html

Что-то данные о цене в 25 с видом не совпадают с данными на форуме.
1,5 года назад такая цена была, но только с окнами во двор.

hume ты не помнишь какой прайс был когда ты ходил на просмотр ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:19

Договор заключал осенью. В декабре перезвонили и предложили 10% скидки если оплатит всю сумму.
Напуркуа мне придумывать? Я никого никуда не загоняю.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Frant написав:
  Anadonta написав:Frant

Вы не хотите понять, что никто здесь не оправдывает убийство. И жизнь никакой собаки не стоит человеческой жизни. Но разве дело в этом???!
Пару месяцев назад я с товарищем (он из бывших) приехали в спортклуб на тренировку. Минут 5 крутились, чтобы кто-то отъехал и в конце концов припарковались. Идем к дверям и тут прямо перед входом на месте для людей с ограниченными возможностями (которое, кстати, было свободно пока мы искали место) какой-то персонаж припарковал свое корыто (Range, конечно, да и номерок "правильный"). И вот оно с гордым видом направляется ко входу. Товарищ мой не робкого десятка сказал ему реально по-доброму: "Братишка, ну ты красавчик!" Он сначала не понял. Когда ему спокойно объяснили, на какое место он стал, началось такое!!! И это средь бела дня, при куче свидетелей, камере над входом, при собственной явной неправоте, численном и физическом перевесе "противников"!
А тут втроем против одного, боец со спецподготовкой, скорее всего при оружии, вокруг никого, темно, на своей территории... Парни думали, как обычно, поставить "бы*** в стойло", а "терпила" взял и ответил.
Плохо вы знаете эту публику или не сталкивались близко. К сожалению, пока силовики, чиновники и прочая шелупонь, возомнившая себя "хозяевами жизни", не будут осознавать, что за свои деяния неизбежно наступит ответственность, ничего хорошего нам не светит...

Это не оправдывает убийство человека!
Из-за какой то сранной вонючей собаки.

Тысяча таких собак не стоят жизни одного молодого человека!

Вы тоже оправдываете убийство.
Полоумный боксер первый ударил человека в голову со всей силы.
Преднамеренное убийство. Точка.

Собачку жалко, которую "чуть" не переехали?

Франт, там собака, в общем-то, ни при чем. Жизни чел лишился, судя по всему, не из-за чужой собаки, а из-за своего отношения к жизни и другим людям. Но это ИМХО, на основании того, что я тут почитал.
+ Имхо, даже если сравнивать ценность жизни воспитанной собаки и какого-то быдла, то последний сильно проигрывает, хоть УК и другого мнения
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:30

Kostia, Табуретка юа.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В рамках выходного оффтопа
Поддержите петиции за сохранение кинотеатра "Киев" (так вышло, что их две) :
https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=8485&fbclid=IwAR2B4xGIH91VrjVKSlkHSDkeqeJvKCDMTNJ-Rr5rhOm3VbeCv-qp6PdvpZo
https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=8489&icf=1
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 14:56

Так тихо и спокойно на ветке )
Никаких стрелок,разборок, матов, ругани оскорблений, а всего навсего забанили двух персонажей )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 14:56

  zzzzzz написав:
Что-то данные о цене в 25 с видом не совпадают с данными на форуме.
1,5 года назад такая цена была, но только с окнами во двор.

hume ты не помнишь какой прайс был когда ты ходил на просмотр ?

Моё сообщение
Вторник 27 декабря 2017
  hume написав:Ну например
Солнечная ривьера предлагалась по 1 куе видовые (сейчас уже 1450 и сдача в конце следущего года), .


Видовые в солнечной ривьере предлагались по 1 куе на котловане первого дома, документов вообще никаких не было, помню тогда девушки из оп не то, что не знали количество лифтов, они даже точную этажность назвать не смогли.

Вот моё же за начало апреля 2018
  hume написав:
А теперь внимание. Солнечная ривьера - в продаже 2-4 этаж и одна на 10ом. Цена овер 42 кгрн за метр. Переуступка на днепр - от 44 кгрн и до 50 кгрн.
hume
 
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