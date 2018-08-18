RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3203320432053206

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1289
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
272
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
242
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1289
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 15:29

hume Та да, в 2017, а тем более в 2018м Укрбуд аукционов невиданной щедрости уже не устраивал. Наоброот, ломил совершенно дурные цены даже на котлованы, а не то, что на почти готовое.
airmax78
 
Повідомлень: 27382
З нами з: 25.10.12
Подякував: 710 раз.
Подякували: 3037 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 15:49

  airmax78 написав:hume Та да, в 2017, а тем более в 2018м Укрбуд аукционов невиданной щедрости уже не устраивал. Наоброот, ломил совершенно дурные цены даже на котлованы, а не то, что на почти готовое.


Выгон коробки закончился 16 месяцев тому назад
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30044
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2950 раз.
Подякували: 4933 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 15:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для того чтоб ветка имела хоть какое-то отношение к теме предлагаю взять 5 жк, уже заселяемых и проследить динамику цен до конца года. Например, цп, фк 2, the lakes, эврика какой-то дом конкретный, бф
Kostia
 
Повідомлень: 973
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 3203320432053206
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1247, 1248, 1249
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12481 2178850
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 січ, 2019 02:57
alter
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 4548
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 3144
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5714)
06.01.2019 16:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.