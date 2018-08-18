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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 січ, 2019 15:29
hume Та да, в 2017, а тем более в 2018м Укрбуд аукционов невиданной щедрости уже не устраивал. Наоброот, ломил совершенно дурные цены даже на котлованы, а не то, что на почти готовое.
Додано: Нед 06 січ, 2019 15:49
Выгон коробки закончился 16 месяцев тому назад
Живите своим умом!
Додано: Нед 06 січ, 2019 15:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Для того чтоб ветка имела хоть какое-то отношение к теме предлагаю взять 5 жк, уже заселяемых и проследить динамику цен до конца года. Например, цп, фк 2, the lakes, эврика какой-то дом конкретный, бф
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