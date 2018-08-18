Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:hume Та да, в 2017, а тем более в 2018м Укрбуд аукционов невиданной щедрости уже не устраивал. Наоброот, ломил совершенно дурные цены даже на котлованы, а не то, что на почти готовое.
Выгон коробки закончился 16 месяцев тому назад
Кстати, на евровиденье в первом доме солн ривьеры монолит был закончен, скоро два года будет. Укрбуд очень любит лить быстро монолит, а потом неспеша тремя строителями доводить до жилого состояния.
Строительство следующих домов под большим вопросом. Дело в том что УГКЦ , главный храм которой находится рядом вроде объединяться собирается с УПЦ , я не силен в этих церковных делах и не понимаю как это УГКЦ будет объединяться с УПЦ , но в любом случае вот текст, сами читайте.
Глава Украинской Греко-католической церкви (УГКЦ) блаженнейший Святослав (Шевчук) обратился к новоизбранному главе Православной Церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию с предложением начать процесс, который в будущем приведет к объединению обеих Украинских Церквей в едином Киевском Патриархате.