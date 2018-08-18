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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3204320532063207

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1289
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
272
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
242
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1289
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 19:42

УГКЦ + УПЦ = Ватикан + Стамбул = унiати
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 20:23

  flyman написав:УГКЦ + УПЦ = Ватикан + Стамбул = унiати

А вы точно из Тернополя ? А то всё больше из Рязани ваши уши торчат
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Это вид с квартиры на 22 этаже в Кассиопея , однушка 46 или 48 квадратов.
Сдается за 12 тыс.грн .
Посмотрел цены, без ремонта продают примерно по 1куе за 1кв.м. , думаю эта квартирка чуть дороже за счет вида. Ремонт еще 10куе , по итогу балансовая стоимость будет 56-58

Допустим будем считать прибыль от 55куе 428уе ( по курсу 28 ) = 7,7% годовых без амортизации.

У меня есть похожий объект, поэтому удивился такой низкой рентабельности. Пересчитал. Получлилось (12000/28)*12/55000 = 9,35%.

Лично я считаю рентабельность чуть по-другому. Квартира отдельно, ремонт отдельно. Износ у них совершенно разный. Квартира в современном доме будет актуальна еще 100-150 лет, а ремонт, мебель, в лучшем случае, через 10 лет аренды нужно будет частично обновлять.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:34

  airmax78 написав:zzzzzz ПЦ... А я думал, что это 2 свечки и все. А они просто вплотную. И хоть бы какая-то симметрия или архитектурная мысль. Не, просто воткнуть где еще место осталось. Если начнут строить еще 2 свечки в обозначенных местах, то пусть горят в аду.


Там, если на участок посмотреть, то можно еще 4-5 свечечек воткнуть. Или 2 свечечки и дом стена, в лучших традиция местного зодчества)))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:36

  pesikot написав:
  flyman написав:УГКЦ + УПЦ = Ватикан + Стамбул = унiати

А вы точно из Тернополя ? А то всё больше из Рязани ваши уши торчат


бач, як гарно зашифрувався! кожен другий, точно агент!
change_pm
 
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