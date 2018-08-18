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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 січ, 2019 19:42
УГКЦ + УПЦ = Ватикан + Стамбул = унiати
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Нед 06 січ, 2019 20:23
flyman написав:
УГКЦ + УПЦ = Ватикан + Стамбул = унiати
А вы точно из Тернополя ? А то всё больше из Рязани ваши уши торчат
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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Додано: Нед 06 січ, 2019 21:17
zzzzzz написав:
Это вид с квартиры на 22 этаже в Кассиопея , однушка 46 или 48 квадратов.
Сдается за 12 тыс.грн .
Посмотрел цены, без ремонта продают примерно по 1куе за 1кв.м. , думаю эта квартирка чуть дороже за счет вида. Ремонт еще 10куе , по итогу балансовая стоимость будет 56-58
Допустим будем считать прибыль от 55куе 428уе ( по курсу 28 ) = 7,7% годовых без амортизации.
У меня есть похожий объект, поэтому удивился такой низкой рентабельности. Пересчитал. Получлилось (12000/28)*12/55000 = 9,35%.
Лично я считаю рентабельность чуть по-другому. Квартира отдельно, ремонт отдельно. Износ у них совершенно разный. Квартира в современном доме будет актуальна еще 100-150 лет, а ремонт, мебель, в лучшем случае, через 10 лет аренды нужно будет частично обновлять.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Нед 06 січ, 2019 21:34
airmax78 написав:zzzzzz
ПЦ... А я думал, что это 2 свечки и все. А они просто вплотную. И хоть бы какая-то симметрия или архитектурная мысль. Не, просто воткнуть где еще место осталось. Если начнут строить еще 2 свечки в обозначенных местах, то пусть горят в аду.
Там, если на участок посмотреть, то можно еще 4-5 свечечек воткнуть. Или 2 свечечки и дом стена, в лучших традиция местного зодчества)))
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change_pm
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Додано: Нед 06 січ, 2019 21:36
pesikot написав: flyman написав:
УГКЦ + УПЦ = Ватикан + Стамбул = унiати
А вы точно из Тернополя ? А то всё больше из Рязани ваши уши торчат
бач, як гарно зашифрувався! кожен другий, точно агент!
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change_pm
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