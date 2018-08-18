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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:34
airmax78 написав:zzzzzz
ПЦ... А я думал, что это 2 свечки и все. А они просто вплотную. И хоть бы какая-то симметрия или архитектурная мысль. Не, просто воткнуть где еще место осталось. Если начнут строить еще 2 свечки в обозначенных местах, то пусть горят в аду.
Там, если на участок посмотреть, то можно еще 4-5 свечечек воткнуть. Или 2 свечечки и дом стена, в лучших традиция местного зодчества)))
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Додано: Нед 06 січ, 2019 21:43
Vlad442 написав: zzzzzz написав:
Это вид с квартиры на 22 этаже в Кассиопея , однушка 46 или 48 квадратов.
Сдается за 12 тыс.грн .
Посмотрел цены, без ремонта продают примерно по 1куе за 1кв.м. , думаю эта квартирка чуть дороже за счет вида. Ремонт еще 10куе , по итогу балансовая стоимость будет 56-58
Допустим будем считать прибыль от 55куе 428уе ( по курсу 28 ) = 7,7% годовых без амортизации.
У меня есть похожий объект, поэтому удивился такой низкой рентабельности. Пересчитал. Получлилось (12000/28)*12/55000 = 9,35%.
Лично я считаю рентабельность чуть по-другому. Квартира отдельно, ремонт отдельно. Износ у них совершенно разный. Квартира в современном доме будет актуальна еще 100-150 лет, а ремонт, мебель, в лучшем случае, через 10 лет аренды нужно будет частично обновлять.
Да точно, в расчетах ошибка, но это при 100% заполняемости.
И это без уплаты налогов. Тут кто то платит налоги ? Если да, то сколько?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 06 січ, 2019 21:50
gonchik74 написав:
Споко! Там будет онли 2 свечки. Вот те два котлована - дома меньшей ( не помню сколько) этажности
. Каким краем объединение к конкретному строительству? Да, строят долго. Там суд последний только месяц назад был ( приятель ходил). До начала строительства там был пустырь. А вой подняли, будто ботсад бульдозерами снесли.
Надо же. А на сайте укрбуда там парковочка и газончики зеленые. Как же так же. Какие-то вильнолюди получаются, рисую одно, строю другое
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vano80
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Додано: Нед 06 січ, 2019 22:08
Vlad442 написав:
Лично я считаю рентабельность чуть по-другому. Квартира отдельно, ремонт отдельно. Износ у них совершенно разный. Квартира в современном доме будет актуальна еще 100-150 лет, а ремонт, мебель, в лучшем случае, через 10 лет аренды нужно будет частично обновлять.
Представил ЖК Мордор через 100 лет
Думаю его снесут лет через 60... или "Музей жадности" в нем разместят.
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UA
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Додано: Нед 06 січ, 2019 22:28
Влад, как считаете отдельно амортизации ремонта и квартиры? И как считать отдельно амортизацию ремонта от застройщика в эврике?
Юа, мордор это музей щедрости, однухи по 52 квадрата))
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Kostia
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Додано: Нед 06 січ, 2019 22:28
UA написав: Vlad442 написав:
Лично я считаю рентабельность чуть по-другому. Квартира отдельно, ремонт отдельно. Износ у них совершенно разный. Квартира в современном доме будет актуальна еще 100-150 лет, а ремонт, мебель, в лучшем случае, через 10 лет аренды нужно будет частично обновлять.
Представил ЖК Мордор через 100 лет
Думаю его снесут лет через 60... или "Музей жадности" в нем разместят.
Да уж. Горизонт в 100 лет в отношении сегодняшних новостроев выглядит как-то слишком оптимистично.
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airmax78
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Додано: Нед 06 січ, 2019 22:33
Современные новострои через 100-150 лет если ещё будут, то это будет шлачелово, причём даже всякие цп, бф и так далее
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Kostia
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Додано: Нед 06 січ, 2019 22:39
К тому моменту, мы все уже кони двинем, то яка ризниця? Как оно будет выглядеть и его ликвидность будет интересовать только наших потомков.
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change_pm
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Додано: Нед 06 січ, 2019 22:42
change_pm написав:
К тому моменту, мы все уже кони двинем, то яка ризниця? Как оно будет выглядеть и его ликвидность будет интересовать только наших потомков.
В этом и проблема Украины, никого не волнует что будет после нас. Кстати, не только Украины, вообще человечества. Люди настолько тупые что ведутся на моду, маркетинг и так далее, загрязняют планету.
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Kostia
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Додано: Нед 06 січ, 2019 22:48
Kostia написав: change_pm написав:
К тому моменту, мы все уже кони двинем, то яка ризниця? Как оно будет выглядеть и его ликвидность будет интересовать только наших потомков.
В этом и проблема Украины, никого не волнует что будет после нас. Кстати, не только Украины, вообще человечества. Люди настолько тупые что ведутся на моду, маркетинг и так далее, загрязняют планету.
Так же ж всегда было. Одинокие воины боролись с мельницами и в огне сгорали, а большинство ничего не волновало.
Хорошо инглиши говорят, keep it easy, don't worry...
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change_pm
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