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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3205320632073208>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1289
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
272
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
242
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1289
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:34

  airmax78 написав:zzzzzz ПЦ... А я думал, что это 2 свечки и все. А они просто вплотную. И хоть бы какая-то симметрия или архитектурная мысль. Не, просто воткнуть где еще место осталось. Если начнут строить еще 2 свечки в обозначенных местах, то пусть горят в аду.


Там, если на участок посмотреть, то можно еще 4-5 свечечек воткнуть. Или 2 свечечки и дом стена, в лучших традиция местного зодчества)))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:43

  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:Это вид с квартиры на 22 этаже в Кассиопея , однушка 46 или 48 квадратов.
Сдается за 12 тыс.грн .
Посмотрел цены, без ремонта продают примерно по 1куе за 1кв.м. , думаю эта квартирка чуть дороже за счет вида. Ремонт еще 10куе , по итогу балансовая стоимость будет 56-58

Допустим будем считать прибыль от 55куе 428уе ( по курсу 28 ) = 7,7% годовых без амортизации.

У меня есть похожий объект, поэтому удивился такой низкой рентабельности. Пересчитал. Получлилось (12000/28)*12/55000 = 9,35%.

Лично я считаю рентабельность чуть по-другому. Квартира отдельно, ремонт отдельно. Износ у них совершенно разный. Квартира в современном доме будет актуальна еще 100-150 лет, а ремонт, мебель, в лучшем случае, через 10 лет аренды нужно будет частично обновлять.

Да точно, в расчетах ошибка, но это при 100% заполняемости.

И это без уплаты налогов. Тут кто то платит налоги ? Если да, то сколько?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:50

  gonchik74 написав:Споко! Там будет онли 2 свечки. Вот те два котлована - дома меньшей ( не помню сколько) этажности. Каким краем объединение к конкретному строительству? Да, строят долго. Там суд последний только месяц назад был ( приятель ходил). До начала строительства там был пустырь. А вой подняли, будто ботсад бульдозерами снесли.


Надо же. А на сайте укрбуда там парковочка и газончики зеленые. Как же так же. Какие-то вильнолюди получаются, рисую одно, строю другое :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 22:08

  Vlad442 написав:Лично я считаю рентабельность чуть по-другому. Квартира отдельно, ремонт отдельно. Износ у них совершенно разный. Квартира в современном доме будет актуальна еще 100-150 лет, а ремонт, мебель, в лучшем случае, через 10 лет аренды нужно будет частично обновлять.

Представил ЖК Мордор через 100 лет :mrgreen:
Думаю его снесут лет через 60... или "Музей жадности" в нем разместят.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 22:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Влад, как считаете отдельно амортизации ремонта и квартиры? И как считать отдельно амортизацию ремонта от застройщика в эврике?
Юа, мордор это музей щедрости, однухи по 52 квадрата))
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 22:28

  UA написав:
  Vlad442 написав:Лично я считаю рентабельность чуть по-другому. Квартира отдельно, ремонт отдельно. Износ у них совершенно разный. Квартира в современном доме будет актуальна еще 100-150 лет, а ремонт, мебель, в лучшем случае, через 10 лет аренды нужно будет частично обновлять.

Представил ЖК Мордор через 100 лет :mrgreen:
Думаю его снесут лет через 60... или "Музей жадности" в нем разместят.

Да уж. Горизонт в 100 лет в отношении сегодняшних новостроев выглядит как-то слишком оптимистично.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 22:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Современные новострои через 100-150 лет если ещё будут, то это будет шлачелово, причём даже всякие цп, бф и так далее
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 22:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

К тому моменту, мы все уже кони двинем, то яка ризниця? Как оно будет выглядеть и его ликвидность будет интересовать только наших потомков.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 22:42

  change_pm написав:К тому моменту, мы все уже кони двинем, то яка ризниця? Как оно будет выглядеть и его ликвидность будет интересовать только наших потомков.

В этом и проблема Украины, никого не волнует что будет после нас. Кстати, не только Украины, вообще человечества. Люди настолько тупые что ведутся на моду, маркетинг и так далее, загрязняют планету.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 22:48

  Kostia написав:
  change_pm написав:К тому моменту, мы все уже кони двинем, то яка ризниця? Как оно будет выглядеть и его ликвидность будет интересовать только наших потомков.

В этом и проблема Украины, никого не волнует что будет после нас. Кстати, не только Украины, вообще человечества. Люди настолько тупые что ведутся на моду, маркетинг и так далее, загрязняют планету.

Так же ж всегда было. Одинокие воины боролись с мельницами и в огне сгорали, а большинство ничего не волновало.
Хорошо инглиши говорят, keep it easy, don't worry...
change_pm
 
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