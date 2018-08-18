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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3205320632073208

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1289
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
272
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
242
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1289
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 22:50

  change_pm написав:К тому моменту, мы все уже кони двинем, то яка ризниця? Как оно будет выглядеть и его ликвидность будет интересовать только наших потомков.

Миллионера Терещенко этот вопрос волновал.

change_pm Людей с вашей философией следует ограничивать в правах.
Право голосовать на выборах это самый минимум таких ограничений.
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 22:53

  airmax78 написав:
  UA написав:Представил ЖК Мордор через 100 лет :mrgreen:
Думаю его снесут лет через 60... или "Музей жадности" в нем разместят.

Да уж. Горизонт в 100 лет в отношении сегодняшних новостроев выглядит как-то слишком оптимистично.

https://www.youtube.com/watch?v=lqm8na8HVUo
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 23:01

  Kostia написав:Юа, мордор это музей щедрости, однухи по 52 квадрата))

Однухи по 52 метра целесообразны в топовый местах.
По моему опыту, оптимальная (рациональная) однуха 41-45 метра.
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 23:14

  UA написав:
  change_pm написав:К тому моменту, мы все уже кони двинем, то яка ризниця? Как оно будет выглядеть и его ликвидность будет интересовать только наших потомков.

Миллионера Терещенко этот вопрос волновал.

change_pm Людей с вашей философией следует ограничивать в правах.
Право голосовать на выборах это самый минимум таких ограничений.


Череп мой померять нет желания? Я налоги плачу, так что лесом, типа, UA.

Вы, кстати, к миллионеру Терещенко, какое отношение имеете и что непосредственно сделали, чтобы увековечится?
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 23:15

  Kostia написав:
  change_pm написав:К тому моменту, мы все уже кони двинем, то яка ризниця? Как оно будет выглядеть и его ликвидность будет интересовать только наших потомков.

В этом и проблема Украины, никого не волнует что будет после нас. Кстати, не только Украины, вообще человечества. Люди настолько тупые что ведутся на моду, маркетинг и так далее, загрязняют планету.

Чтобы понять, что это не так, достаточно пересечь западную границу нашей страны.
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 23:20

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Представил ЖК Мордор через 100 лет :mrgreen:
Думаю его снесут лет через 60... или "Музей жадности" в нем разместят.

Да уж. Горизонт в 100 лет в отношении сегодняшних новостроев выглядит как-то слишком оптимистично.

https://www.youtube.com/watch?v=lqm8na8HVUo

Представляю эту картину: 2050й год, Костя с Унуноктием стоят на Южном мосту и со слезами на глазах смотрят как весь ПОХ укутывают столбы пыли от складывающихся один за другим нет, не домами, целыми кварталами.
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 23:31

  UA написав:
  change_pm написав:К тому моменту, мы все уже кони двинем, то яка ризниця? Как оно будет выглядеть и его ликвидность будет интересовать только наших потомков.

Миллионера Терещенко этот вопрос волновал.

change_pm Людей с вашей философией следует ограничивать в правах.
Право голосовать на выборах это самый минимум таких ограничений.


Если мы ведем обсуждение районов массовой застройки то сроки в 100 вообще не актуальный, эти дома не расчитаны на такой срок службы. Отдельные элементы может быть, но весь дом нет.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 23:52

смотрел это проект Солнечной ривьеры и не нашел где обозначено на ген плане дом 1 и дом 2 .

Кто-то объяснит с какой стороны считать ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 00:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:Современные новострои через 100-150 лет если ещё будут, то это будет шлачелово, причём даже всякие цп, бф и так далее
Царские дома не стали шлачеловом, даже несмотря на необходимость смены перекрытий. Почему тогда ещё более долговечная монолитно-каркасная конструкция должна стать?
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