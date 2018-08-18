Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 січ, 2019 22:50
change_pm написав:
К тому моменту, мы все уже кони двинем, то яка ризниця? Как оно будет выглядеть и его ликвидность будет интересовать только наших потомков.
Миллионера Терещенко этот вопрос волновал.
change_pm
Людей с вашей философией следует ограничивать в правах.
Право голосовать на выборах это самый минимум таких ограничений.
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Додано: Нед 06 січ, 2019 22:53
airmax78 написав: UA написав:
Представил ЖК Мордор через 100 лет
Думаю его снесут лет через 60... или "Музей жадности" в нем разместят.
Да уж. Горизонт в 100 лет в отношении сегодняшних новостроев выглядит как-то слишком оптимистично.
https://www.youtube.com/watch?v=lqm8na8HVUo
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Додано: Нед 06 січ, 2019 23:01
Kostia написав:
Юа, мордор это музей щедрости, однухи по 52 квадрата))
Однухи по 52 метра целесообразны в топовый местах.
По моему опыту, оптимальная (рациональная) однуха 41-45 метра.
UA
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Додано: Нед 06 січ, 2019 23:14
UA написав: change_pm написав:
К тому моменту, мы все уже кони двинем, то яка ризниця? Как оно будет выглядеть и его ликвидность будет интересовать только наших потомков.
Миллионера Терещенко этот вопрос волновал.
change_pm
Людей с вашей философией следует ограничивать в правах.
Право голосовать на выборах это самый минимум таких ограничений.
Череп мой померять нет желания? Я налоги плачу, так что лесом, типа, UA.
Вы, кстати, к миллионеру Терещенко, какое отношение имеете и что непосредственно сделали, чтобы увековечится?
change_pm
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Додано: Нед 06 січ, 2019 23:15
Kostia написав: change_pm написав:
К тому моменту, мы все уже кони двинем, то яка ризниця? Как оно будет выглядеть и его ликвидность будет интересовать только наших потомков.
В этом и проблема Украины, никого не волнует что будет после нас. Кстати, не только Украины, вообще человечества. Люди настолько тупые что ведутся на моду, маркетинг и так далее, загрязняют планету.
Чтобы понять, что это не так, достаточно пересечь западную границу нашей страны.
airmax78
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Додано: Нед 06 січ, 2019 23:20
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
Представил ЖК Мордор через 100 лет
Думаю его снесут лет через 60... или "Музей жадности" в нем разместят.
Да уж. Горизонт в 100 лет в отношении сегодняшних новостроев выглядит как-то слишком оптимистично.
https://www.youtube.com/watch?v=lqm8na8HVUo
Представляю эту картину: 2050й год, Костя с Унуноктием стоят на Южном мосту и со слезами на глазах смотрят как весь ПОХ укутывают столбы пыли от складывающихся один за другим нет, не домами, целыми кварталами.
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Додано: Нед 06 січ, 2019 23:31
UA написав: change_pm написав:
К тому моменту, мы все уже кони двинем, то яка ризниця? Как оно будет выглядеть и его ликвидность будет интересовать только наших потомков.
Миллионера Терещенко этот вопрос волновал.
change_pm
Людей с вашей философией следует ограничивать в правах.
Право голосовать на выборах это самый минимум таких ограничений.
Если мы ведем обсуждение районов массовой застройки то сроки в 100 вообще не актуальный, эти дома не расчитаны на такой срок службы. Отдельные элементы может быть, но весь дом нет.
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Додано: Нед 06 січ, 2019 23:52
смотрел это проект Солнечной ривьеры и не нашел где обозначено на ген плане дом 1 и дом 2 .
Кто-то объяснит с какой стороны считать ?
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Додано: Пон 07 січ, 2019 00:44
Kostia написав:Современные новострои через 100-150 лет если ещё будут, то это будет шлачелово, причём даже всякие цп, бф и так далее
Царские дома не стали шлачеловом, даже несмотря на необходимость смены перекрытий. Почему тогда ещё более долговечная монолитно-каркасная конструкция должна стать?
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