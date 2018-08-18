Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 січ, 2019 03:32
change_pm написав:
К тому моменту, мы все уже кони двинем, то яка ризниця? Как оно будет выглядеть и его ликвидность будет интересовать только наших потомков.
Можу дати всім вам і вашим колегам гарантію, що нинішні пінопластові "неохрущі" через 50 років експлуатації будуть виглядати набагато гірше, ніж сучасні "хрущовки" в нинішньому стані.
Величезна кількість некультурних і озлоблених людей на м2 - то є гігантська деструктивна сила(((
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в Пон 07 січ, 2019 03:36, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Пон 07 січ, 2019 03:34
airmax78 написав: Kostia написав: change_pm написав:
К тому моменту, мы все уже кони двинем, то яка ризниця? Как оно будет выглядеть и его ликвидность будет интересовать только наших потомков.
В этом и проблема Украины, никого не волнует что будет после нас. Кстати, не только Украины, вообще человечества. Люди настолько тупые что ведутся на моду, маркетинг и так далее, загрязняют планету.
Чтобы понять, что это не так, достаточно пересечь западную границу нашей страны.
Рекомендую місцевим брадобреям, рожевоокулярникам та іншим хіпстерам поїхати в Швецію чи Норвегію.
І подивитись там на серійне житло і рівень культури.
https://uainfo.org/blognews/1546794424- ... ?_utl_t=vb
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Повідомлень: 18919
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 2014 раз.
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