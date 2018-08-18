Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Шведські, фінські та норвежські "хрущовки" коштують набагато, набагато дорожче, ніж їлітне укро-житло типу Кт, ФК, Данія і т.п.
Ага,
Не стеклить балконы – огого как бесплатно. Поставить туда стульчик и цветочек – и вот уже тебе «как в Европе» на отдельно взятом одном квадратном метре балкона.
, одинаковые двери в доме с одинаковыми наличниками, нельзя захватить тамбур, нельзя нахлобучить кондер с соплями "где мне удобно", нельзя поменять окна на "как мне нравятся" и т.д. и т.п. - попробуйте заставить так жить вильнолюдей - гарантированно получите революцию "гидности" в отдельно взятом подъезде. Да что в подъезде, позадвигайте эти мысли здесь на ветке и получите революцию не отходя от кассы.