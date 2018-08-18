Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Шведські, фінські та норвежські "хрущовки" коштують набагато, набагато дорожче, ніж їлітне укро-житло типу Кт, ФК, Данія і т.п.
Ага,
Не стеклить балконы – огого как бесплатно. Поставить туда стульчик и цветочек – и вот уже тебе «как в Европе» на отдельно взятом одном квадратном метре балкона.
, одинаковые двери в доме с одинаковыми наличниками, нельзя захватить тамбур, нельзя нахлобучить кондер с соплями "где мне удобно", нельзя поменять окна на "как мне нравятся" и т.д. и т.п. - попробуйте заставить так жить вильнолюдей - гарантированно получите революцию "гидности" в отдельно взятом подъезде. Да что в подъезде, позадвигайте эти мысли здесь на ветке и получите революцию не отходя от кассы.
Шведські, фінські та норвежські "хрущовки" коштують набагато, набагато дорожче, ніж їлітне укро-житло типу Кт, ФК, Данія і т.п.
Ага,
Не стеклить балконы – огого как бесплатно. Поставить туда стульчик и цветочек – и вот уже тебе «как в Европе» на отдельно взятом одном квадратном метре балкона.
, одинаковые двери в доме с одинаковыми наличниками, нельзя захватить тамбур, нельзя нахлобучить кондер с соплями "где мне удобно", нельзя поменять окна на "как мне нравятся" и т.д. и т.п. - попробуйте заставить так жить вильнолюдей - гарантированно получите революцию "гидности" в отдельно взятом подъезде. Да что в подъезде, позадвигайте эти мысли здесь на ветке и получите революцию не отходя от кассы.
Вбивство боксером-собачником безоружної людини, яка тримала руки в кишенях - і радісний екстаз більшості форумчан з цього приводу - є вельми показовими.
Маємо неофеодальне суспільство.
Головна наша проблема - православ,я, яке плодить духовних і матеріальних люмпенів.
Kostia написав:Современные новострои через 100-150 лет если ещё будут, то это будет шлачелово, причём даже всякие цп, бф и так далее
Царские дома не стали шлачеловом, даже несмотря на необходимость смены перекрытий. Почему тогда ещё более долговечная монолитно-каркасная конструкция должна стать?
Во-первых, многие "царские" дома уже не существуют, и не только по причине войны. Во-вторых, многие дома того времени и есть шлачелово сейчас. А в-третьих, те, что стоят красивые не шлак потому, что там очень комфортно жить, мало квартир, толстенные стены, тепло, шумоизоляция, высоченные потолки и локация. Чем похвастать могут современные новострои кроме того, что они современные и в редких случаях локацией? Через 100 лет и внешне и, особенно в плане типа мопов, это будет устаревшее и отсталое жилье.