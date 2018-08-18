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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3206320732083209

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1289
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
272
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
242
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1289
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 03:32

  change_pm написав:К тому моменту, мы все уже кони двинем, то яка ризниця? Как оно будет выглядеть и его ликвидность будет интересовать только наших потомков.


Можу дати всім вам і вашим колегам гарантію, що нинішні пінопластові "неохрущі" через 50 років експлуатації будуть виглядати набагато гірше, ніж сучасні "хрущовки" в нинішньому стані.

Величезна кількість некультурних і озлоблених людей на м2 - то є гігантська деструктивна сила(((
Востаннє редагувалось Frant в Пон 07 січ, 2019 03:36, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 03:34

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  change_pm написав:К тому моменту, мы все уже кони двинем, то яка ризниця? Как оно будет выглядеть и его ликвидность будет интересовать только наших потомков.

В этом и проблема Украины, никого не волнует что будет после нас. Кстати, не только Украины, вообще человечества. Люди настолько тупые что ведутся на моду, маркетинг и так далее, загрязняют планету.

Чтобы понять, что это не так, достаточно пересечь западную границу нашей страны.

Рекомендую місцевим брадобреям, рожевоокулярникам та іншим хіпстерам поїхати в Швецію чи Норвегію.

І подивитись там на серійне житло і рівень культури.

https://uainfo.org/blognews/1546794424- ... ?_utl_t=vb

Шведські, фінські та норвежські "хрущовки" коштують набагато, набагато дорожче, ніж їлітне укро-житло типу Кт, ФК, Данія і т.п.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 07:49

  Frant написав:
  airmax78 написав:Чтобы понять, что это не так, достаточно пересечь западную границу нашей страны.

Рекомендую місцевим брадобреям, рожевоокулярникам та іншим хіпстерам поїхати в Швецію чи Норвегію.

І подивитись там на серійне житло і рівень культури.

https://uainfo.org/blognews/1546794424- ... ?_utl_t=vb

Шведські, фінські та норвежські "хрущовки" коштують набагато, набагато дорожче, ніж їлітне укро-житло типу Кт, ФК, Данія і т.п.

Ага,
Не стеклить балконы – огого как бесплатно. Поставить туда стульчик и цветочек – и вот уже тебе «как в Европе» на отдельно взятом одном квадратном метре балкона.
, одинаковые двери в доме с одинаковыми наличниками, нельзя захватить тамбур, нельзя нахлобучить кондер с соплями "где мне удобно", нельзя поменять окна на "как мне нравятся" и т.д. и т.п. - попробуйте заставить так жить вильнолюдей - гарантированно получите революцию "гидности" в отдельно взятом подъезде.
Да что в подъезде, позадвигайте эти мысли здесь на ветке и получите революцию не отходя от кассы.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 09:08

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  airmax78 написав:Чтобы понять, что это не так, достаточно пересечь западную границу нашей страны.

Рекомендую місцевим брадобреям, рожевоокулярникам та іншим хіпстерам поїхати в Швецію чи Норвегію.

І подивитись там на серійне житло і рівень культури.

https://uainfo.org/blognews/1546794424- ... ?_utl_t=vb

Шведські, фінські та норвежські "хрущовки" коштують набагато, набагато дорожче, ніж їлітне укро-житло типу Кт, ФК, Данія і т.п.

Ага,
Не стеклить балконы – огого как бесплатно. Поставить туда стульчик и цветочек – и вот уже тебе «как в Европе» на отдельно взятом одном квадратном метре балкона.
, одинаковые двери в доме с одинаковыми наличниками, нельзя захватить тамбур, нельзя нахлобучить кондер с соплями "где мне удобно", нельзя поменять окна на "как мне нравятся" и т.д. и т.п. - попробуйте заставить так жить вильнолюдей - гарантированно получите революцию "гидности" в отдельно взятом подъезде.
Да что в подъезде, позадвигайте эти мысли здесь на ветке и получите революцию не отходя от кассы.


Вбивство боксером-собачником безоружної людини, яка тримала руки в кишенях - і радісний екстаз більшості форумчан з цього приводу - є вельми показовими.

Маємо неофеодальне суспільство.

Головна наша проблема - православ,я, яке плодить духовних і матеріальних люмпенів.

Немає жодної успішної православної країни!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 10:05

  Faceless написав:
Kostia написав:Современные новострои через 100-150 лет если ещё будут, то это будет шлачелово, причём даже всякие цп, бф и так далее
Царские дома не стали шлачеловом, даже несмотря на необходимость смены перекрытий. Почему тогда ещё более долговечная монолитно-каркасная конструкция должна стать?

Во-первых, многие "царские" дома уже не существуют, и не только по причине войны. Во-вторых, многие дома того времени и есть шлачелово сейчас. А в-третьих, те, что стоят красивые не шлак потому, что там очень комфортно жить, мало квартир, толстенные стены, тепло, шумоизоляция, высоченные потолки и локация. Чем похвастать могут современные новострои кроме того, что они современные и в редких случаях локацией? Через 100 лет и внешне и, особенно в плане типа мопов, это будет устаревшее и отсталое жилье.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 10:18

Хочешь жилье на века, строй как пирамиды в Египте, гарантия 4000 лет :mrgreen:

Что касается царских домов, там от них остались только красивые коробки. Все внутреннее содержание полностью менялось .
Живите своим умом!
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