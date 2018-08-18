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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 07 січ, 2019 10:05
Faceless написав:
Kostia написав:Современные новострои через 100-150 лет если ещё будут, то это будет шлачелово, причём даже всякие цп, бф и так далее
Царские дома не стали шлачеловом, даже несмотря на необходимость смены перекрытий. Почему тогда ещё более долговечная монолитно-каркасная конструкция должна стать?
Во-первых, многие "царские" дома уже не существуют, и не только по причине войны. Во-вторых, многие дома того времени и есть шлачелово сейчас. А в-третьих, те, что стоят красивые не шлак потому, что там очень комфортно жить, мало квартир, толстенные стены, тепло, шумоизоляция, высоченные потолки и локация. Чем похвастать могут современные новострои кроме того, что они современные и в редких случаях локацией? Через 100 лет и внешне и, особенно в плане типа мопов, это будет устаревшее и отсталое жилье.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 10:18
Хочешь жилье на века, строй как пирамиды в Египте, гарантия 4000 лет
Что касается царских домов, там от них остались только красивые коробки. Все внутреннее содержание полностью менялось .
Живите своим умом!
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Додано: Пон 07 січ, 2019 10:25
Kostia написав: Faceless написав:
Kostia написав:Современные новострои через 100-150 лет если ещё будут, то это будет шлачелово, причём даже всякие цп, бф и так далее
Царские дома не стали шлачеловом, даже несмотря на необходимость смены перекрытий. Почему тогда ещё более долговечная монолитно-каркасная конструкция должна стать?
Во-первых, многие "царские" дома уже не существуют, и не только по причине войны. Во-вторых, многие дома того времени и есть шлачелово сейчас. А в-третьих, те, что стоят красивые не шлак потому, что там очень комфортно жить, мало квартир, толстенные стены, тепло, шумоизоляция, высоченные потолки и локация. Чем похвастать могут современные новострои кроме того, что они современные и в редких случаях локацией? Через 100 лет и внешне и, особенно в плане типа мопов, это будет устаревшее и отсталое жилье.
Костя, также как и голова не только для того чтобы в нее есть, так и дома - они не только для того чтобы в них жить. Вот ведь изуродованное совком мировоззрение.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 10:28
Я сейчас в Вене нахожусь. Пля, как мне отсюда дико читать рассуждения про все прелести царских домов, ограниченные "толстыми стенами, теплом, шумоизоляцией, высокими потолками и локацией".
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Додано: Пон 07 січ, 2019 10:32
airmax78 написав:
Костя, также как и голова не только для того чтобы в нее есть, так и дома - они не только для того чтобы в них жить. Вот ведь изуродованное совком мировоззрение.
Изуродованное мировоззрение у тех кто считает что жилье это для богатых, а бедные должны жить за чертой города или на окраинах, а также у тех кто за слова не отвечает как эирмакс. Жилье в первую очередь для того чтоб жить.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 10:47
Kostia написав: airmax78 написав:
Костя, также как и голова не только для того чтобы в нее есть, так и дома - они не только для того чтобы в них жить. Вот ведь изуродованное совком мировоззрение.
Изуродованное мировоззрение у тех кто считает что жилье это для богатых, а бедные должны жить за чертой города или на окраинах, а также у тех кто за слова не отвечает как эирмакс. Жилье в первую очередь для того чтоб жить.
Вот потому что такие как Костя живут в Украине - Вена находится в Австрии, а мухосрански - в Украине. И Киев/Одесса стремительно превращаются в мухосрански. В принципе, что Киев, что Одесса за пределами 3-5 километрового радиуса в центре - уже давно мухосрански. Только я выступаю за то, чтобы наступоение мухосранска остановили хотя бы на границе это 3-5 км зоны, а Костя топит за то, чтобы был тотальный мухосранск, чтобы мухосранск проглотил все.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 10:47
zzzzzz написав:
Хочешь жилье на века, строй как пирамиды в Египте, гарантия 4000 лет
Что касается царских домов, там от них остались только красивые коробки. Все внутреннее содержание полностью менялось .
В том то и дело, что царские дома ремонтнопригодны, стены с многократным запасом прочности.
ПС. Режут в монолиткаркасах арматуру в несущих конструкциях. Много раз это видел и слышал. Уже не сопротивляюсь если прямо на моих глазах режут.
ПС 2. Если посмотреть на объем ремонтных работ в современных новостроях, через 50-60 лет, то многие из них, экономически целесообразнее будет снести, что не скажешь про кирпичный хрущик.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 10:53
UA написав: zzzzzz написав:
Хочешь жилье на века, строй как пирамиды в Египте, гарантия 4000 лет
Что касается царских домов, там от них остались только красивые коробки. Все внутреннее содержание полностью менялось .
В том то и дело, что царские дома ремонтнопригодны, стены с многократным запасом прочности.
ПС. Режут в монолиткаркасах арматуру в несущих конструкциях. Много раз это видел и слышал. Уже не сопротивляюсь если прямо на моих глазах режут.
ПС 2. Если посмотреть на объем ремонтных работ в современных новостроях, через 50-60 лет, то многие из них, экономически целесообразнее будет снести, что не скажешь про кирпичный хрущик.
Голос правди)))
У цегляних "хрущів" і "Сталінок" ресурс до капремонту 130 років.
Який ресурс у пінопластових новобудів в 25 поверхів????
70 років?
Чи менше??
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Пон 07 січ, 2019 10:53
Frant написав:
Вбивство боксером-собачником безоружної людини, яка тримала руки в кишенях - і радісний екстаз більшості форумчан з цього приводу - є вельми показовими.
Маємо неофеодальне суспільство.
Головна наша проблема - православ,я, яке плодить духовних і матеріальних люмпенів.
Немає жодної успішної православної країни!
"Пасхальное православие" это не православие.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 11:14
Про "дома чтобы жить" и "жилье для бедных в центре". В Вене не очень большие квартиры в околоцентре начинаются от 600к ойро, чаще от ляма. Для среднестатистического жителя Вены это астрономические ценники. Но, ничего, норм, доступные говнострои в центре, пока строить не собираются.
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