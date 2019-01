Додано: Пон 07 січ, 2019 11:43

UA написав: Самое удивительное, что даже образование полученное нашими согражданами в странах первого мира не всегда приводит к отказу от быдляче-уебанского мировоззрения.



не, самое удивительное, шо даже иностранцы, проведя в украине какое то время, тоже начинают понемногу перенимать манеру поведения вильнолюдей

теория разбитых окон не, самое удивительное, шо даже иностранцы, проведя в украине какое то время, тоже начинают понемногу перенимать манеру поведения вильнолюдейтеория разбитых окон

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.