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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3208320932103211>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1289
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
272
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
242
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1289
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:19

  airmax78 написав:Я сейчас в Вене нахожусь. Пля, как мне отсюда дико читать рассуждения про все прелести царских домов, ограниченные "толстыми стенами, теплом, шумоизоляцией, высокими потолками и локацией".

Аналогичные ощущения испытываю от форума за рубежом. Все кажется таким далеким и несерьезно мелочным.
Правда, зимнюю Вену не люблю. Если не на моря зимой, то уж лучше Италия или Испания. Но это так, личное мнение.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:25

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Я сейчас в Вене нахожусь. Пля, как мне отсюда дико читать рассуждения про все прелести царских домов, ограниченные "толстыми стенами, теплом, шумоизоляцией, высокими потолками и локацией".

Аналогичные ощущения испытываю от форума за рубежом. Все кажется таким далеким и несерьезно мелочным.
Правда, зимнюю Вену не люблю. Если не на моря зимой, то уж лучше Италия или Испания. Но это так, личное мнение.

Наоборот, я когда нахожусь в Западной Европе или Штатах еще острее чувствую, в какое г0вно нас загнали адепты идей: "дома - чтобы жить", "доступное - значит хорошее", и самой страшной идеи: "моя квартира - что с ней хочу, то и делаю (в т.ч. с фасадом, балконом, мопами и всем, до чего руки дотянутся)".
Вот реально, по внешнему виду городов, возникает ощущение, что там живут люди разумные, а у нас тут какое-то дикое племя уебанов, вчера спустившихся с дерева.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:34

  airmax78 написав:Про "дома чтобы жить" и "жилье для бедных в центре". В Вене не очень большие квартиры в околоцентре начинаются от 600к ойро, чаще от ляма. Для среднестатистического жителя Вены это астрономические ценники. Но, ничего, норм, доступные говнострои в центре, пока строить не собираются.

Говнострои в Австрии?
В доме построенном по монолит - каркасной технологии, очень затратно достичь минимальных стандартов ЕС, по звукоизоляции жилых помещений.
Если на пальцах - в киевском новострое, нижние соседи вздрагивают от упавшей на пол монетки, в австрийском эту монетку не слышат.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:38

  UA написав:
  airmax78 написав:Про "дома чтобы жить" и "жилье для бедных в центре". В Вене не очень большие квартиры в околоцентре начинаются от 600к ойро, чаще от ляма. Для среднестатистического жителя Вены это астрономические ценники. Но, ничего, норм, доступные говнострои в центре, пока строить не собираются.

Говнострои в Австрии?
В доме построенном по монолит - каркасной технологии, очень затратно достичь минимальных стандартов ЕС, по звукоизоляции жилых помещений.
Если на пальцах - в киевском новострое, нижние соседи вздрагивают от упавшей на пол монетки, в австрийском эту монетку не слышат.

Да все сейчас строят по монолитно-каркасной технолгии. Просто есть звукоизоляционные материалы и технологии строительства + есть нечто гораздо более важное: правила поведения. У нас их соблюдают только лохи, вильнолюди сами знают, когда сверлить, когда праздновать, когда слушать Славу Вакарчука на всю мощь модной аккустической системы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:40

  airmax78 написав:Наоборот, я когда нахожусь в Западной Европе или Штатах еще острее чувствую, в какое г0вно нас загнали адепты идей: "дома - чтобы жить", "доступное - значит хорошее", и самой страшной идеи: "моя квартира - что с ней хочу, то и делаю (в т.ч. с фасадом, балконом, мопами и всем, до чего руки дотянутся)".
Вот реально, по внешнему виду городов, возникает ощущение, что там живут люди разумные, а у нас тут какое-то дикое племя уебанов, вчера спустившихся с дерева.

Самое удивительное, что даже образование полученное нашими согражданами в странах первого мира не всегда приводит к отказу от быдляче-уебанского мировоззрения.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:43

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:и вы - его часть.

Ага, "сам дурак"(с)

да-да, все из племени уебанов, один максимчик д'артаньян.

В моем новом доме уебанов, примерно, %%30. Но мрачных уебанов, котороые готовы на все, их менее 5%. Но как же они отравляют жизнь людям разумным.
Самое неприятное, что для того, чтобы пометить дом черной меткой уебанства, достаточно одного, одного единственного конченного уебана.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:Самое удивительное, что даже образование полученное нашими согражданами в странах первого мира не всегда приводит к отказу от быдляче-уебанского мировоззрения.


не, самое удивительное, шо даже иностранцы, проведя в украине какое то время, тоже начинают понемногу перенимать манеру поведения вильнолюдей
теория разбитых окон
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну что провел две недели в Украине, поделюсь импрешионс.
Сначала хорошее. Наконец то запустили транспорт от аэропортов к ж.д. вокзалу, худо бедно троллейбус 9 доезжает с Жулян.
Тихо спокойно. Заезжал при военном положении, выезжал без него, все ок. Милиции, или правильно писать полиции, окромя на ж.д. вокзале не замечено.
Теперь негатив. Сдавать квартиры в областных центрах без субсидии и счетчиков не выгодно.
Трешка с центральным отоплением с пятью людьми, тянет сейчас в отопительный сезон вся комуналь до 5 тыс. грн. Батареи кипяток, окно постоянно настежь. Для меня после Германии, где на каждой батарее краники и счетчики тепла было дико.
Отстутствует даже мотивация утеплять дом, зачем все равно счетчиков нет, батареи жарят, на цену комунали утепление никак не влияет.
Да, и какя гадость в Украине шеколадные конфеты. Я привез с Германии около 3 кг. шеколада. Небо и земля.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:46

  UA написав:
  airmax78 написав:Наоборот, я когда нахожусь в Западной Европе или Штатах еще острее чувствую, в какое г0вно нас загнали адепты идей: "дома - чтобы жить", "доступное - значит хорошее", и самой страшной идеи: "моя квартира - что с ней хочу, то и делаю (в т.ч. с фасадом, балконом, мопами и всем, до чего руки дотянутся)".
Вот реально, по внешнему виду городов, возникает ощущение, что там живут люди разумные, а у нас тут какое-то дикое племя уебанов, вчера спустившихся с дерева.

Самое удивительное, что даже образование полученное нашими согражданами в странах первого мира не всегда приводит к отказу от быдляче-уебанского мировоззрения.

Вообще не работает. Самая конченная особа в моем доме сейчас - это девушка, которая не вылезает из-за границы. Трэвелит нон-стоп, видит постоянно, как живут там, и... ничего. Как тут писали, пересекает паспортный контроль при возвращении в Борисполь и как тумблер какой-то "щелк" и включился режим уебана.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:48

  kingkongovets написав:
UA написав:Самое удивительное, что даже образование полученное нашими согражданами в странах первого мира не всегда приводит к отказу от быдляче-уебанского мировоззрения.


не, самое удивительное, шо даже иностранцы, проведя в украине какое то время, тоже начинают понемногу перенимать манеру поведения вильнолюдей
теория разбитых окон

И это правда. Одним из первых, кто в Голосухе поменял белые рамы от застройщика на коричневые был гражданин Чехии, чех по национальности, проработавший в Украине 4 года прорабом.
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