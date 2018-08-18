Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Вообще не работает. Самая конченная особа в моем доме сейчас - это девушка, которая не вылезает из-за границы. Трэвелит нон-стоп, видит постоянно, как живут там, и... ничего. Как тут писали, пересекает паспортный контроль при возвращении в Борисполь и как тумблер какой-то "щелк" и включился режим уебана.
Какие действия подпадающие под указанный режим совершает девушка здесь, в Украине ? Как-то странно, что у вас некий новый дом, а вы уже так осведомлены о событиях из жизни его жильцов. Обычно люди здороваются и идут дальше, а вы знаете про путешествия.
ЗЫ. Прекращайте словечки начинающиеся с "уе", модератор выпишет банан за такое.
airmax78 написав:Вообще не работает. Самая конченная особа в моем доме сейчас - это девушка, которая не вылезает из-за границы. Трэвелит нон-стоп, видит постоянно, как живут там, и... ничего. Как тут писали, пересекает паспортный контроль при возвращении в Борисполь и как тумблер какой-то "щелк" и включился режим уебана.
Какие действия подпадающие под указанный режим совершает девушка здесь, в Украине ? Как-то странно, что у вас некий новый дом, а вы уже так осведомлены о событиях из жизни его жильцов. Обычно люди здороваются и идут дальше, а вы знаете про путешествия.
ЗЫ. Прекращайте словечки начинающиеся с "уе", модератор выпишет банан за такое.
Это очень точное и емкое слово и оно не модерируется форумом. Я бы рад вообще никого не знать в своем доме, но тогда ему будет обеспечена судьба ФК. Набор стандартный: остекление, кондеры на фасад + несогласие с любыми инициативами, напрвленными на повышение безопасности/комфорта проживания в доме. Типичная позиция: "меня ниипет все, что происходит за дверью моей квартиры, а остальных, соответственно, не должно волновать, что я делаю с фасадом дома в пределах своей квартиры".
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 07 січ, 2019 12:18, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав:Это очень точное и емкое слово и оно не модерируется форумом. Я бы рад вообще никого не знать в своем доме, но тогда ему будет обеспечена судьба ФК. Набор стандартный: остекление, кондеры на фасад + несогласие с любыми инициативами, напрвленными на повышение безопасности/комфорта проживания в доме. Типичная позиция: "меня ниипет все, что происходит за дверью моей квартиры, а остальных, соответственно, не должно волновать, что я делаю с фасадом дома в пределах своей квартиры".
Вы недавно писали, что были рядом с Крушей, смотрели местность для аренды. Может не надо нервно относиться к событиям с домом, в котором временно пребываешь, это не остановить. Меня бы на вашем месте больше интересовал вопрос хде ета девушка берет мани для непрекращающегося тревеллинга.
vladimir07 написав:Вы недавно писали, что были рядом с Крушей, смотрели местность для аренды.
Может хватит? Вам что 10 лет,не можете понять где правда,а где трибекины фантазии? Максик\настоящий поскотчанин выдавил на время из себя петросяна и пробует себя в роли пейсателя\почти булгакова Может хватит вентилятор загружать? По теме,как никак очень важный год на носу,пара важнейших выборов,которые могут очень много поменять,предлагаю замутить какой-то индекс продажи,сравнить цену в начале года и сравнить с этим же показателем на конец года или начало 2020,кто что думает по этому поводу? Может взять парочку определённых новостроев с минимальной ценой переведенной в у.е. по текущим курсам в момент сравнивания? Кто что думает(Домик лучше не предлагать)?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
airmax78 написав:Это очень точное и емкое слово и оно не модерируется форумом. Я бы рад вообще никого не знать в своем доме, но тогда ему будет обеспечена судьба ФК. Набор стандартный: остекление, кондеры на фасад + несогласие с любыми инициативами, напрвленными на повышение безопасности/комфорта проживания в доме. Типичная позиция: "меня ниипет все, что происходит за дверью моей квартиры, а остальных, соответственно, не должно волновать, что я делаю с фасадом дома в пределах своей квартиры".
Вы недавно писали, что были рядом с Крушей, смотрели местность для аренды. Может не надо нервно относиться к событиям с домом, в котором временно пребываешь, это не остановить.
Я прикалывался, я не переношу ПОХ. И я уверен, что это можно остановить. Дома, бюджетные. С 1927 года не нашлось ни одной вильнолюдини остеклить балкончики, вынести фасадную стену, кондер несчастный повесить:
vladimir07 написав:Вы недавно писали, что были рядом с Крушей, смотрели местность для аренды.
Может хватит? Вам что 10 лет,не можете понять где правда,а где трибекины фантазии? Максик\настоящий поскотчанин выдавил на время из себя петросяна и пробует себя в роли пейсателя\почти булгакова Может хватит вентилятор загружать? По теме,как никак очень важный год на носу,пара важнейших выборов,которые могут очень много поменять,предлагаю замутить какой-то индекс продажи,сравнить цену в начале года и сравнить с этим же показателем на конец года или начало 2020,кто что думает по этому поводу? Может взять парочку определённых новостроев с минимальной ценой переведенной в у.е. по текущим курсам в момент сравнивания? Кто что думает(Домик лучше не предлагать)?
1. А откуда мне знать где фантазии, а где выдумки. Это надо читать каждый день и очень проницательно, чтобы это понять.
2. Уверен, что в гривне снижения цен на новостройки не будет, тем более что продажи хоть вяло но будут идти. В долларах понятно, что зависит от курса.
3. А какие итоги года 2018 в БердичОве ? Шлачек сполз или подрос по сравнению с началом ?