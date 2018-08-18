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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3209321032113212>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1289
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
272
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
242
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1289
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:50

  zzzzzz написав:смотрел это проект Солнечной ривьеры и не нашел где обозначено на ген плане дом 1 и дом 2 .

Кто-то объяснит с какой стороны считать ?

Дом номер 1 - это дом первый от моста. Всего должно было быть три свечки и дом стена буквой Ш

Срач такой там был, что пришлось даже форум закрыть на домике, и некое подобие набережной построить. От третьей свечки смогли только фундамент построить, чуть-чуть не успели выгнать монолит.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:59

  hume написав:
  zzzzzz написав:смотрел это проект Солнечной ривьеры и не нашел где обозначено на ген плане дом 1 и дом 2 .

Кто-то объяснит с какой стороны считать ?

Дом номер 1 - это дом первый от моста. Всего должно было быть три свечки и дом стена буквой Ш

Срач такой там был, что пришлось даже форум закрыть на домике, и некое подобие набережной построить. От третьей свечки смогли только фундамент построить, чуть-чуть не успели выгнать монолит.


но видос оттуда канешна зачетный

https://www.skypixel.com/photos/sunny-riviera
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 07 січ, 2019 12:00, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 12:00

  airmax78 написав:Вообще не работает. Самая конченная особа в моем доме сейчас - это девушка, которая не вылезает из-за границы. Трэвелит нон-стоп, видит постоянно, как живут там, и... ничего. Как тут писали, пересекает паспортный контроль при возвращении в Борисполь и как тумблер какой-то "щелк" и включился режим уебана.


Какие действия подпадающие под указанный режим совершает девушка здесь, в Украине ?
Как-то странно, что у вас некий новый дом, а вы уже так осведомлены о событиях из жизни его жильцов. Обычно люди здороваются и идут дальше, а вы знаете про путешествия.

ЗЫ. Прекращайте словечки начинающиеся с "уе", модератор выпишет банан за такое.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 12:07

кстати, аурум

https://www.skypixel.com/photos/auroom
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 12:12

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Вообще не работает. Самая конченная особа в моем доме сейчас - это девушка, которая не вылезает из-за границы. Трэвелит нон-стоп, видит постоянно, как живут там, и... ничего. Как тут писали, пересекает паспортный контроль при возвращении в Борисполь и как тумблер какой-то "щелк" и включился режим уебана.


Какие действия подпадающие под указанный режим совершает девушка здесь, в Украине ?
Как-то странно, что у вас некий новый дом, а вы уже так осведомлены о событиях из жизни его жильцов. Обычно люди здороваются и идут дальше, а вы знаете про путешествия.

ЗЫ. Прекращайте словечки начинающиеся с "уе", модератор выпишет банан за такое.

Это очень точное и емкое слово и оно не модерируется форумом. Я бы рад вообще никого не знать в своем доме, но тогда ему будет обеспечена судьба ФК.
Набор стандартный: остекление, кондеры на фасад + несогласие с любыми инициативами, напрвленными на повышение безопасности/комфорта проживания в доме. Типичная позиция: "меня ниипет все, что происходит за дверью моей квартиры, а остальных, соответственно, не должно волновать, что я делаю с фасадом дома в пределах своей квартиры".
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 07 січ, 2019 12:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 12:16

  kingkongovets написав:но видос оттуда канешна зачетный

https://www.skypixel.com/photos/sunny-riviera

Согласен, но есть пара минусов. 1. Шум от моста, в риверсайде его так не слышно.В то же время жильцы парк стоуна как то живут.

2.Если останутся две свечки, то они совсем особняком стоят.

А вообще внешне норм получились, да и виды шикарные будут. Зимой правда скучновато :D

ПС
Но не по цене центра же.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 12:32

  airmax78 написав:Это очень точное и емкое слово и оно не модерируется форумом. Я бы рад вообще никого не знать в своем доме, но тогда ему будет обеспечена судьба ФК.
Набор стандартный: остекление, кондеры на фасад + несогласие с любыми инициативами, напрвленными на повышение безопасности/комфорта проживания в доме. Типичная позиция: "меня ниипет все, что происходит за дверью моей квартиры, а остальных, соответственно, не должно волновать, что я делаю с фасадом дома в пределах своей квартиры".


Вы недавно писали, что были рядом с Крушей, смотрели местность для аренды.
Может не надо нервно относиться к событиям с домом, в котором временно пребываешь, это не остановить.
Меня бы на вашем месте больше интересовал вопрос хде ета девушка берет мани для непрекращающегося тревеллинга. 8)
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 12:41

  vladimir07 написав:Вы недавно писали, что были рядом с Крушей, смотрели местность для аренды.

Может хватит?
Вам что 10 лет,не можете понять где правда,а где трибекины фантазии?
Максик\настоящий поскотчанин выдавил на время из себя петросяна и пробует себя в роли пейсателя\почти булгакова :mrgreen:
Может хватит вентилятор загружать?
По теме,как никак очень важный год на носу,пара важнейших выборов,которые могут очень много поменять,предлагаю замутить какой-то индекс продажи,сравнить цену в начале года и сравнить с этим же показателем на конец года или начало 2020,кто что думает по этому поводу?
Может взять парочку определённых новостроев с минимальной ценой переведенной в у.е. по текущим курсам в момент сравнивания?
Кто что думает(Домик лучше не предлагать)?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 12:51

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Это очень точное и емкое слово и оно не модерируется форумом. Я бы рад вообще никого не знать в своем доме, но тогда ему будет обеспечена судьба ФК.
Набор стандартный: остекление, кондеры на фасад + несогласие с любыми инициативами, напрвленными на повышение безопасности/комфорта проживания в доме. Типичная позиция: "меня ниипет все, что происходит за дверью моей квартиры, а остальных, соответственно, не должно волновать, что я делаю с фасадом дома в пределах своей квартиры".


Вы недавно писали, что были рядом с Крушей, смотрели местность для аренды.
Может не надо нервно относиться к событиям с домом, в котором временно пребываешь, это не остановить.

Я прикалывался, я не переношу ПОХ. И я уверен, что это можно остановить.
Дома, бюджетные. С 1927 года не нашлось ни одной вильнолюдини остеклить балкончики, вынести фасадную стену, кондер несчастный повесить:


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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 12:57

  somilitark написав:
  vladimir07 написав:Вы недавно писали, что были рядом с Крушей, смотрели местность для аренды.

Может хватит?
Вам что 10 лет,не можете понять где правда,а где трибекины фантазии?
Максик\настоящий поскотчанин выдавил на время из себя петросяна и пробует себя в роли пейсателя\почти булгакова :mrgreen:
Может хватит вентилятор загружать?
По теме,как никак очень важный год на носу,пара важнейших выборов,которые могут очень много поменять,предлагаю замутить какой-то индекс продажи,сравнить цену в начале года и сравнить с этим же показателем на конец года или начало 2020,кто что думает по этому поводу?
Может взять парочку определённых новостроев с минимальной ценой переведенной в у.е. по текущим курсам в момент сравнивания?
Кто что думает(Домик лучше не предлагать)?


1. А откуда мне знать где фантазии, а где выдумки. Это надо читать каждый день и очень проницательно, чтобы это понять.

2. Уверен, что в гривне снижения цен на новостройки не будет, тем более что продажи хоть вяло но будут идти. В долларах понятно, что зависит от курса.

3. А какие итоги года 2018 в БердичОве ? Шлачек сполз или подрос по сравнению с началом ?
vladimir07
 
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