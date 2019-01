Додано: Пон 07 січ, 2019 11:59

hume написав: zzzzzz написав: смотрел это проект Солнечной ривьеры и не нашел где обозначено на ген плане дом 1 и дом 2 .



Кто-то объяснит с какой стороны считать ?

Дом номер 1 - это дом первый от моста. Всего должно было быть три свечки и дом стена буквой Ш



Дом номер 1 - это дом первый от моста. Всего должно было быть три свечки и дом стена буквой Ш

Срач такой там был, что пришлось даже форум закрыть на домике, и некое подобие набережной построить. От третьей свечки смогли только фундамент построить, чуть-чуть не успели выгнать монолит.



но видос оттуда канешна зачетный



https://www.skypixel.com/photos/sunny-riviera но видос оттуда канешна зачетный

