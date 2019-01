Додано: Пон 07 січ, 2019 13:12

vladimir07 написав: airmax78 написав: Я прикалывался, я не переношу ПОХ. И я уверен, что это можно остановить.

Дома, бюджетные. С 1927 года не нашлось ни одной вильнолюдини остеклить балкончики, вынести фасадную стену, кондер несчастный повесить:

Я прикалывался, я не переношу ПОХ. И я уверен, что это можно остановить.Дома, бюджетные. С 1927 года не нашлось ни одной вильнолюдини остеклить балкончики, вынести фасадную стену, кондер несчастный повесить:



Это те самые дома в центре Вены с ценниками от 600к евро (цитирование фото не делаю) ?

Если бы такое в Киев перенести, то вы бы шлачком считали.

Вы цены на сайте для австрийцев смотрите, каком, тож хочу посмотреть ? Это те самые дома в центре Вены с ценниками от 600к евро (цитирование фото не делаю) ?Если бы такое в Киев перенести, то вы бы шлачком считали.Вы цены на сайте для австрийцев смотрите, каком, тож хочу посмотреть ?



кстати куда делось постоянное камлание на мопы?) кстати куда делось постоянное камлание на мопы?)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.