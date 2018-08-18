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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 січ, 2019 13:01
vladimir07 написав:
3. А какие итоги года 2018 в БердичОве ? Шлачек сполз или подрос по сравнению с началом ?
Боковик,предлождения мало,было бы массовый ввод новостроя,просел бы шлачОк,а так мало покупателей,но и предложения не густо,вот и выходит равновесие.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 13:04
vladimir07 написав:
Какие действия подпадающие под указанный режим совершает девушка здесь, в Украине ?
Как-то странно, что у вас некий новый дом, а вы уже так осведомлены о событиях из жизни его жильцов. Обычно люди здороваются и идут дальше, а вы знаете про путешествия.
ЗЫ. Прекращайте словечки начинающиеся с "уе", модератор выпишет банан за такое.
Хе. Как раз про уебанов в новых домах все всё знают...
Поведение привлекает внимание.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 13:07
airmax78 написав:
Я прикалывался, я не переношу ПОХ. И я уверен, что это можно остановить.
Дома, бюджетные. С 1927 года не нашлось ни одной вильнолюдини остеклить балкончики, вынести фасадную стену, кондер несчастный повесить:
Это те самые дома в центре Вены с ценниками от 600к евро (цитирование фото не делаю) ?
Если бы такое в Киев перенести, то вы бы шлачком считали.
Вы цены на сайте для австрийцев смотрите, каком, тож хочу посмотреть ?
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Додано: Пон 07 січ, 2019 13:12
vladimir07 написав:
airmax78 написав:
Я прикалывался, я не переношу ПОХ. И я уверен, что это можно остановить.
Дома, бюджетные. С 1927 года не нашлось ни одной вильнолюдини остеклить балкончики, вынести фасадную стену, кондер несчастный повесить:
Это те самые дома в центре Вены с ценниками от 600к евро (цитирование фото не делаю) ?
Если бы такое в Киев перенести, то вы бы шлачком считали.
Вы цены на сайте для австрийцев смотрите, каком, тож хочу посмотреть ?
кстати куда делось постоянное камлание на мопы?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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