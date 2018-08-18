Додано: Пон 07 січ, 2019 13:32

hume написав: Согласен, но есть пара минусов. 1. Шум от моста, в риверсайде его так не слышно.В то же время жильцы парк стоуна как то живут.



2.Если останутся две свечки, то они совсем особняком стоят.



А вообще внешне норм получились, да и виды шикарные будут. Зимой правда скучновато



ПС

Но не по цене центра же. Согласен, но есть пара минусов. 1. Шум от моста, в риверсайде его так не слышно.В то же времякак то живут.2.Если останутся две свечки, то они совсем особняком стоят.А вообще внешне норм получились, да и виды шикарные будут. Зимой правда скучноватоПСНо не по цене центра же.

В парк стоуне аренда с видом на автодорогу сильно пробуксовывает.Арендаторы часто съезжают из-за шума, как следствие низкая цена аренды (как для того места). Есть предложения по 11 000.Кста общался с ПОХовсим лендлордом. Занимается и посуточной и долгосрочной и всё только на ПОХе в радиусе 1,5 км от своего дома. Говорит, скакать по всему городу ну его нах.По его словам, на сейчас красная цена аренды на Крушах 8500. Это так чтобы сдать, а не месяцами сдавать. Типа площадь 35 метров это же как совок. Паре немного тесновато.Двухи в Патриотике идут по 10500-11000.Не знаю, мож он плохой лендлорд.