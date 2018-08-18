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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 січ, 2019 13:01
vladimir07 написав:
3. А какие итоги года 2018 в БердичОве ? Шлачек сполз или подрос по сравнению с началом ?
Боковик,предлождения мало,было бы массовый ввод новостроя,просел бы шлачОк,а так мало покупателей,но и предложения не густо,вот и выходит равновесие.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 13:04
vladimir07 написав:
Какие действия подпадающие под указанный режим совершает девушка здесь, в Украине ?
Как-то странно, что у вас некий новый дом, а вы уже так осведомлены о событиях из жизни его жильцов. Обычно люди здороваются и идут дальше, а вы знаете про путешествия.
ЗЫ. Прекращайте словечки начинающиеся с "уе", модератор выпишет банан за такое.
Хе. Как раз про уебанов в новых домах все всё знают...
Поведение привлекает внимание.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 13:07
airmax78 написав:
Я прикалывался, я не переношу ПОХ. И я уверен, что это можно остановить.
Дома, бюджетные. С 1927 года не нашлось ни одной вильнолюдини остеклить балкончики, вынести фасадную стену, кондер несчастный повесить:
Это те самые дома в центре Вены с ценниками от 600к евро (цитирование фото не делаю) ?
Если бы такое в Киев перенести, то вы бы шлачком считали.
Вы цены на сайте для австрийцев смотрите, каком, тож хочу посмотреть ?
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Додано: Пон 07 січ, 2019 13:12
vladimir07 написав:
airmax78 написав:
Я прикалывался, я не переношу ПОХ. И я уверен, что это можно остановить.
Дома, бюджетные. С 1927 года не нашлось ни одной вильнолюдини остеклить балкончики, вынести фасадную стену, кондер несчастный повесить:
Это те самые дома в центре Вены с ценниками от 600к евро (цитирование фото не делаю) ?
Если бы такое в Киев перенести, то вы бы шлачком считали.
Вы цены на сайте для австрийцев смотрите, каком, тож хочу посмотреть ?
кстати куда делось постоянное камлание на мопы?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 13:32
hume написав:
Согласен, но есть пара минусов. 1. Шум от моста, в риверсайде его так не слышно.В то же время жильцы парк стоуна
как то живут.
2.Если останутся две свечки, то они совсем особняком стоят.
А вообще внешне норм получились, да и виды шикарные будут. Зимой правда скучновато
ПС
Но не по цене центра же.
В парк стоуне аренда с видом на автодорогу сильно пробуксовывает.
Арендаторы часто съезжают из-за шума, как следствие низкая цена аренды (как для того места). Есть предложения по 11 000.
Кста общался с ПОХовсим лендлордом. Занимается и посуточной и долгосрочной и всё только на ПОХе в радиусе 1,5 км от своего дома. Говорит, скакать по всему городу ну его нах.
По его словам, на сейчас красная цена аренды на Крушах 8500. Это так чтобы сдать, а не месяцами сдавать. Типа площадь 35 метров это же как совок. Паре немного тесновато.
Двухи в Патриотике идут по 10500-11000.
Не знаю, мож он плохой лендлорд.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 13:34
UA написав:
Кста общался с ПОХовсим лендлордом. Занимается и посуточной и долгосрочной и всё только на ПОХе в радиусе 1,5 км от своего дома. Говорит, скакать по всему городу ну его нах.
По его словам, на сейчас красная цена аренды на Крушах 8500. Это так чтобы сдать, а не месяцами сдавать. Типа площадь 35 метров это же как совок. Паре немного тесновато.
Двухи в Патриотике идут по 10500-11000.
Не знаю, мож он плохой лендлорд.
мба походу нет
зы: в парковых озерах 10-12, кстати
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Пон 07 січ, 2019 13:42, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 13:35
UA написав:
Хе. Как раз про уебанов в новых домах все всё знают...
Поведение привлекает внимание.
Кому как. Мне привлек бы внимание шум, мешающий жильцам, загаживание любым способом мопов, курение на лестничной клетке. А при остеклении балкона или установке кондиционера не узнавал бы кто этот за жилец и его образ жизни.
Но если изменение фасада противоречит договору с управляющей компанией - другое дело.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 13:45
airmax78 написав:
Наоборот, я когда нахожусь в Западной Европе или Штатах ......, по внешнему виду городов, возникает ощущение, что там живут люди разумные, а у нас тут какое-то дикое племя уебанов, вчера спустившихся с дерева.
в первую очередь камешек в огород градоуправителям, архитекторам... в магазине покупают то, что лежит на полке. Если кто не согласен, сравните ассортимент магазинов в 90-е годы и сейчас
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Пон 07 січ, 2019 13:48
vladimir07 написав: UA написав:
Хе. Как раз про уебанов в новых домах все всё знают...
Поведение привлекает внимание.
Кому как. Мне привлек бы внимание шум, мешающий жильцам, загаживание любым способом мопов, курение на лестничной клетке.
В 95% случаев, как раз эти факторы и привлекают пристальное внимание.
У людей просыпается природное любопытство "А откуда ОНО такое дикое в Киев приехало?"
vladimir07 написав:
А при остеклении балкона или установке кондиционера не узнавал бы кто этот за жилец и его образ жизни.
Но если изменение фасада противоречит договору с управляющей компанией - другое дело.
Обыкновенно людей возмущает вода капающая из дренажа кондиционера и спутниковая антенна устанавливаемая в наши дни. В последнем случаи у 99% соседей возникает вопрос - зачем?
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