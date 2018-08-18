RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3210321132123213>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1289
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
272
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
242
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1289
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 13:01

  vladimir07 написав:

3. А какие итоги года 2018 в БердичОве ? Шлачек сполз или подрос по сравнению с началом ?

Боковик,предлождения мало,было бы массовый ввод новостроя,просел бы шлачОк,а так мало покупателей,но и предложения не густо,вот и выходит равновесие.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10013
З нами з: 30.12.09
Подякував: 264 раз.
Подякували: 1794 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 13:04

  vladimir07 написав:Какие действия подпадающие под указанный режим совершает девушка здесь, в Украине ?
Как-то странно, что у вас некий новый дом, а вы уже так осведомлены о событиях из жизни его жильцов. Обычно люди здороваются и идут дальше, а вы знаете про путешествия.

ЗЫ. Прекращайте словечки начинающиеся с "уе", модератор выпишет банан за такое.

Хе. Как раз про уебанов в новых домах все всё знают...
Поведение привлекает внимание.
UA
 
Повідомлень: 3399
З нами з: 19.07.08
Подякував: 273 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 13:07

  airmax78 написав:Я прикалывался, я не переношу ПОХ. И я уверен, что это можно остановить.
Дома, бюджетные. С 1927 года не нашлось ни одной вильнолюдини остеклить балкончики, вынести фасадную стену, кондер несчастный повесить:


Это те самые дома в центре Вены с ценниками от 600к евро (цитирование фото не делаю) ?
Если бы такое в Киев перенести, то вы бы шлачком считали.
Вы цены на сайте для австрийцев смотрите, каком, тож хочу посмотреть ?
vladimir07
 
Повідомлень: 1197
З нами з: 30.01.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 13:12

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Я прикалывался, я не переношу ПОХ. И я уверен, что это можно остановить.
Дома, бюджетные. С 1927 года не нашлось ни одной вильнолюдини остеклить балкончики, вынести фасадную стену, кондер несчастный повесить:


Это те самые дома в центре Вены с ценниками от 600к евро (цитирование фото не делаю) ?
Если бы такое в Киев перенести, то вы бы шлачком считали.
Вы цены на сайте для австрийцев смотрите, каком, тож хочу посмотреть ?


кстати куда делось постоянное камлание на мопы?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5560
З нами з: 05.06.16
Подякував: 304 раз.
Подякували: 735 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 13:32

  hume написав:Согласен, но есть пара минусов. 1. Шум от моста, в риверсайде его так не слышно.В то же время жильцы парк стоуна как то живут.

2.Если останутся две свечки, то они совсем особняком стоят.

А вообще внешне норм получились, да и виды шикарные будут. Зимой правда скучновато :D

ПС
Но не по цене центра же.

В парк стоуне аренда с видом на автодорогу сильно пробуксовывает.
Арендаторы часто съезжают из-за шума, как следствие низкая цена аренды (как для того места). Есть предложения по 11 000.
Кста общался с ПОХовсим лендлордом. Занимается и посуточной и долгосрочной и всё только на ПОХе в радиусе 1,5 км от своего дома. Говорит, скакать по всему городу ну его нах.
По его словам, на сейчас красная цена аренды на Крушах 8500. Это так чтобы сдать, а не месяцами сдавать. Типа площадь 35 метров это же как совок. Паре немного тесновато.
Двухи в Патриотике идут по 10500-11000.
Не знаю, мож он плохой лендлорд.
UA
 
Повідомлень: 3399
З нами з: 19.07.08
Подякував: 273 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 13:34

  UA написав:Кста общался с ПОХовсим лендлордом. Занимается и посуточной и долгосрочной и всё только на ПОХе в радиусе 1,5 км от своего дома. Говорит, скакать по всему городу ну его нах.
По его словам, на сейчас красная цена аренды на Крушах 8500. Это так чтобы сдать, а не месяцами сдавать. Типа площадь 35 метров это же как совок. Паре немного тесновато.
Двухи в Патриотике идут по 10500-11000.
Не знаю, мож он плохой лендлорд.


мба походу нет :mrgreen:

зы: в парковых озерах 10-12, кстати
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 07 січ, 2019 13:42, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5560
З нами з: 05.06.16
Подякував: 304 раз.
Подякували: 735 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 13:35

  UA написав:Хе. Как раз про уебанов в новых домах все всё знают...
Поведение привлекает внимание.


Кому как. Мне привлек бы внимание шум, мешающий жильцам, загаживание любым способом мопов, курение на лестничной клетке. А при остеклении балкона или установке кондиционера не узнавал бы кто этот за жилец и его образ жизни.
Но если изменение фасада противоречит договору с управляющей компанией - другое дело.
vladimir07
 
Повідомлень: 1197
З нами з: 30.01.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 13:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Наоборот, я когда нахожусь в Западной Европе или Штатах ......, по внешнему виду городов, возникает ощущение, что там живут люди разумные, а у нас тут какое-то дикое племя уебанов, вчера спустившихся с дерева.

в первую очередь камешек в огород градоуправителям, архитекторам... в магазине покупают то, что лежит на полке. Если кто не согласен, сравните ассортимент магазинов в 90-е годы и сейчас
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8631
З нами з: 10.06.11
Подякував: 159 раз.
Подякували: 714 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 13:48

  vladimir07 написав:
  UA написав:Хе. Как раз про уебанов в новых домах все всё знают...
Поведение привлекает внимание.


Кому как. Мне привлек бы внимание шум, мешающий жильцам, загаживание любым способом мопов, курение на лестничной клетке.

В 95% случаев, как раз эти факторы и привлекают пристальное внимание.
У людей просыпается природное любопытство "А откуда ОНО такое дикое в Киев приехало?"
  vladimir07 написав:А при остеклении балкона или установке кондиционера не узнавал бы кто этот за жилец и его образ жизни.
Но если изменение фасада противоречит договору с управляющей компанией - другое дело.

Обыкновенно людей возмущает вода капающая из дренажа кондиционера и спутниковая антенна устанавливаемая в наши дни. В последнем случаи у 99% соседей возникает вопрос - зачем?
UA
 
Повідомлень: 3399
З нами з: 19.07.08
Подякував: 273 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 13:53

  airmax78 написав:Зображення

Это район по дороге от аэропорта в центр, возле речки-вонючки типа нашей Лыбеди?
UA
 
Повідомлень: 3399
З нами з: 19.07.08
Подякував: 273 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3210321132123213>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1247, 1248, 1249
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12481 2179512
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 січ, 2019 02:57
alter
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 4617
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 3217
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.