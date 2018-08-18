Додано: Пон 07 січ, 2019 15:23

Kostia написав: Я вчера предложил взять 5 только что сданных домов для этого. Я вчера предложил взять 5 только что сданных домов для этого.

Тут трудно разработать методику,во-первых если дом сдался и всё с доками\подключениями нормально,то в теории это минимум 10-20% плюс от "полуфабриката в недостроенном,не готовом виде",а сравнивать котлованы тоже как-то не линейно выходит,глянул на новозакладываемые дома, а там срок сдачи от конца 21-го года,это жесть,минимум 3 года ждать.Вот и предлагаю,подумайте над тем что сравнивать и с чем сравнивать,напишите конкретно 5 жк,как предлагаете мерять цены,например за единичку,с чем сравниваем,например за метр в единичке сейчас и через год,отдельно сравнить котлован с готовым.Сейчас цены что на котловане с поставкой через 3 года,максимум на 20% ниже от готового,смотрю пару ЖК,но не буду их называть,а то любители мопов в порошок сотрут,что мол овно,хотя сами то безхатченко и где обитают не понятно,главный плюс,гуглом умеют пользоваться и фото могут вставить корректно)))