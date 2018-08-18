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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1289
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
272
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
242
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1289
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Да, и какя гадость в Украине шеколадные конфеты. Я привез с Германии около 3 кг. шеколада. Небо и земля.

Надо было покупать шОколадные конфеты, от 220 грн за кг и дороже. шЕколадные, действительно, гадость
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 14:53

  airmax78 написав:Я прикалывался, я не переношу ПОХ. И я уверен, что это можно остановить.
Дома, бюджетные. С 1927 года не нашлось ни одной вильнолюдини остеклить балкончики, вынести фасадную стену, кондер несчастный повесить:


Зображення

Зображення

А где МОПы? Где вентфасады, я вас спрашиваю? По киевским меркам - шлак.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 15:05

В фейсбуке пишут что в Арт Холле открылись игральные салоны Космолот, извините фото нет.

Я не буду комментировать, просто порадуюсь рентабельности бизнеса)))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 15:08

  somilitark написав:
  vladimir07 написав:Вы недавно писали, что были рядом с Крушей, смотрели местность для аренды.

Может хватит?
Вам что 10 лет,не можете понять где правда,а где трибекины фантазии?
Максик\настоящий поскотчанин выдавил на время из себя петросяна и пробует себя в роли пейсателя\почти булгакова :mrgreen:
Может хватит вентилятор загружать?
По теме,как никак очень важный год на носу,пара важнейших выборов,которые могут очень много поменять,предлагаю замутить какой-то индекс продажи,сравнить цену в начале года и сравнить с этим же показателем на конец года или начало 2020,кто что думает по этому поводу?
Может взять парочку определённых новостроев с минимальной ценой переведенной в у.е. по текущим курсам в момент сравнивания?
Кто что думает(Домик лучше не предлагать)?

Я вчера предложил взять 5 только что сданных домов для этого.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 15:23

  Kostia написав:Я вчера предложил взять 5 только что сданных домов для этого.

Тут трудно разработать методику,во-первых если дом сдался и всё с доками\подключениями нормально,то в теории это минимум 10-20% плюс от "полуфабриката в недостроенном,не готовом виде",а сравнивать котлованы тоже как-то не линейно выходит,глянул на новозакладываемые дома, а там срок сдачи от конца 21-го года,это жесть,минимум 3 года ждать.
Вот и предлагаю,подумайте над тем что сравнивать и с чем сравнивать,напишите конкретно 5 жк,как предлагаете мерять цены,например за единичку,с чем сравниваем,например за метр в единичке сейчас и через год,отдельно сравнить котлован с готовым.
Сейчас цены что на котловане с поставкой через 3 года,максимум на 20% ниже от готового,смотрю пару ЖК,но не буду их называть,а то любители мопов в порошок сотрут,что мол овно,хотя сами то безхатченко и где обитают не понятно,главный плюс,гуглом умеют пользоваться и фото могут вставить корректно)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 15:37

  somilitark написав:
  Kostia написав:Я вчера предложил взять 5 только что сданных домов для этого.

Тут трудно разработать методику,во-первых если дом сдался и всё с доками\подключениями нормально,то в теории это минимум 10-20% плюс от "полуфабриката в недостроенном,не готовом виде",а сравнивать котлованы тоже как-то не линейно выходит,глянул на новозакладываемые дома, а там срок сдачи от конца 21-го года,это жесть,минимум 3 года ждать.
Вот и предлагаю,подумайте над тем что сравнивать и с чем сравнивать,напишите конкретно 5 жк,как предлагаете мерять цены,например за единичку,с чем сравниваем,например за метр в единичке сейчас и через год,отдельно сравнить котлован с готовым.
Сейчас цены что на котловане с поставкой через 3 года,максимум на 20% ниже от готового,смотрю пару ЖК,но не буду их называть,а то любители мопов в порошок сотрут,что мол овно,хотя сами то безхатченко и где обитают не понятно,главный плюс,гуглом умеют пользоваться и фото могут вставить корректно)))

Предлагал я 5 домов, которые сейчас заселяются, 2 эконом, 3 бизнес, список писал вчера. По ним можно и посмотреть динамику.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 16:15

  Kostia написав:Я вчера предложил взять 5 только что сданных домов для этого.

У вас три дома бизнес класса в одной локации. ЦП и БФ можно на Оболонь скай и Варшавский поменять.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 16:23

  UA написав:
  Kostia написав:Я вчера предложил взять 5 только что сданных домов для этого.

У вас три дома бизнес класса в одной локации. ЦП и БФ можно на Оболонь скай и Варшавский поменять.

Можно поменять на что-то равноценное, или расширить список, но менять бф на ооболоньскай или варшавский это неравноценно)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 16:51

  Kostia написав:Можно поменять на что-то равно ценное, или расширить список, но менять бф на ооболоньскай или варшавский это неравноценно)

Зачем вообще брать бульвар фонтанов, это живущий своей жизнью комплекс, так же как новолипки. Хочешь котлован - не вопрос 2300 уе. Где тут рынок? Берите уровень оболоньскай. Желательно взять по пару комплексов каждого района. Котлованы не берём, сугубо дома с сертификатами.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 16:55

  hume написав:
  Kostia написав:Можно поменять на что-то равно ценное, или расширить список, но менять бф на ооболоньскай или варшавский это неравноценно)

Зачем вообще брать бульвар фонтанов, это живущий своей жизнью комплекс, так же как новолипки. Хочешь котлован - не вопрос 2300 уе. Где тут рынок? Берите уровень оболоньскай. Желательно взять по пару комплексов каждого района. Котлованы не берём, сугубо дома с сертификатами.

Ок, меняем бф на оболоньскай, какие ещё предложения?
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