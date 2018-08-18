Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я прикалывался, я не переношу ПОХ. И я уверен, что это можно остановить. Дома, бюджетные. С 1927 года не нашлось ни одной вильнолюдини остеклить балкончики, вынести фасадную стену, кондер несчастный повесить:
А где МОПы? Где вентфасады, я вас спрашиваю? По киевским меркам - шлак.
vladimir07 написав:Вы недавно писали, что были рядом с Крушей, смотрели местность для аренды.
Может хватит? Вам что 10 лет,не можете понять где правда,а где трибекины фантазии? Максик\настоящий поскотчанин выдавил на время из себя петросяна и пробует себя в роли пейсателя\почти булгакова Может хватит вентилятор загружать? По теме,как никак очень важный год на носу,пара важнейших выборов,которые могут очень много поменять,предлагаю замутить какой-то индекс продажи,сравнить цену в начале года и сравнить с этим же показателем на конец года или начало 2020,кто что думает по этому поводу? Может взять парочку определённых новостроев с минимальной ценой переведенной в у.е. по текущим курсам в момент сравнивания? Кто что думает(Домик лучше не предлагать)?
Я вчера предложил взять 5 только что сданных домов для этого.
Kostia написав:Я вчера предложил взять 5 только что сданных домов для этого.
Тут трудно разработать методику,во-первых если дом сдался и всё с доками\подключениями нормально,то в теории это минимум 10-20% плюс от "полуфабриката в недостроенном,не готовом виде",а сравнивать котлованы тоже как-то не линейно выходит,глянул на новозакладываемые дома, а там срок сдачи от конца 21-го года,это жесть,минимум 3 года ждать. Вот и предлагаю,подумайте над тем что сравнивать и с чем сравнивать,напишите конкретно 5 жк,как предлагаете мерять цены,например за единичку,с чем сравниваем,например за метр в единичке сейчас и через год,отдельно сравнить котлован с готовым. Сейчас цены что на котловане с поставкой через 3 года,максимум на 20% ниже от готового,смотрю пару ЖК,но не буду их называть,а то любители мопов в порошок сотрут,что мол овно,хотя сами то безхатченко и где обитают не понятно,главный плюс,гуглом умеют пользоваться и фото могут вставить корректно)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Kostia написав:Я вчера предложил взять 5 только что сданных домов для этого.
Тут трудно разработать методику,во-первых если дом сдался и всё с доками\подключениями нормально,то в теории это минимум 10-20% плюс от "полуфабриката в недостроенном,не готовом виде",а сравнивать котлованы тоже как-то не линейно выходит,глянул на новозакладываемые дома, а там срок сдачи от конца 21-го года,это жесть,минимум 3 года ждать. Вот и предлагаю,подумайте над тем что сравнивать и с чем сравнивать,напишите конкретно 5 жк,как предлагаете мерять цены,например за единичку,с чем сравниваем,например за метр в единичке сейчас и через год,отдельно сравнить котлован с готовым. Сейчас цены что на котловане с поставкой через 3 года,максимум на 20% ниже от готового,смотрю пару ЖК,но не буду их называть,а то любители мопов в порошок сотрут,что мол овно,хотя сами то безхатченко и где обитают не понятно,главный плюс,гуглом умеют пользоваться и фото могут вставить корректно)))
Предлагал я 5 домов, которые сейчас заселяются, 2 эконом, 3 бизнес, список писал вчера. По ним можно и посмотреть динамику.
Kostia написав:Можно поменять на что-то равно ценное, или расширить список, но менять бф на ооболоньскай или варшавский это неравноценно)
Зачем вообще брать бульвар фонтанов, это живущий своей жизнью комплекс, так же как новолипки. Хочешь котлован - не вопрос 2300 уе. Где тут рынок? Берите уровень оболоньскай. Желательно взять по пару комплексов каждого района. Котлованы не берём, сугубо дома с сертификатами.
Kostia написав:Можно поменять на что-то равно ценное, или расширить список, но менять бф на ооболоньскай или варшавский это неравноценно)
Зачем вообще брать бульвар фонтанов, это живущий своей жизнью комплекс, так же как новолипки. Хочешь котлован - не вопрос 2300 уе. Где тут рынок? Берите уровень оболоньскай. Желательно взять по пару комплексов каждого района. Котлованы не берём, сугубо дома с сертификатами.
Ок, меняем бф на оболоньскай, какие ещё предложения?