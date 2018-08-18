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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3211321232133214

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1289
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
272
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
242
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1289
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:05

  Kostia написав:
  UA написав:
  Kostia написав:Я вчера предложил взять 5 только что сданных домов для этого.

У вас три дома бизнес класса в одной локации. ЦП и БФ можно на Оболонь скай и Варшавский поменять.

Можно поменять на что-то равноценное, или расширить список, но менять бф на ооболоньскай или варшавский это неравноценно)

Тут есть ещё момент. Оболонськай имеет вероятность вырасти в цене. БФ очень сомнительно.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:11

  Kostia написав:
  hume написав:
  Kostia написав:Можно поменять на что-то равно ценное, или расширить список, но менять бф на ооболоньскай или варшавский это неравноценно)

Зачем вообще брать бульвар фонтанов, это живущий своей жизнью комплекс, так же как новолипки. Хочешь котлован - не вопрос 2300 уе. Где тут рынок? Берите уровень оболоньскай. Желательно взять по пару комплексов каждого района. Котлованы не берём, сугубо дома с сертификатами.

Ок, меняем бф на оболоньскай, какие ещё предложения?

Легендарную ЖК Вонючка можно включить. Натахина Круша 15-В уже получил сертификат?
Во всяком случаи, без дома на ПОХе картина будет не полной.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:34

  UA написав:[
Легендарную ЖК Вонючка можно включить. Натахина Круша 15-В уже получил сертификат?
Во всяком случаи, без дома на ПОХе картина будет не полной.

Вонючку обязательно, или патриотику. В качестве середняка можно потом добавить жк севен (но он ещё не сдан), так что можно взять заречный. На миле можно посмотреть в сторону фк2.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:01

  hume написав:
  UA написав:[
Легендарную ЖК Вонючка можно включить. Натахина Круша 15-В уже получил сертификат?
Во всяком случаи, без дома на ПОХе картина будет не полной.

Вонючку обязательно, или патриотику. В качестве середняка можно потом добавить жк севен (но он ещё не сдан), так что можно взять заречный. На миле можно посмотреть в сторону фк2.

Патриотику какой дом берём? Фк2 в списке с самого начала
Kostia
 
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