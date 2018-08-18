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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 січ, 2019 17:05
Kostia написав: UA написав: Kostia написав:
Я вчера предложил взять 5 только что сданных домов для этого.
У вас три дома бизнес класса в одной локации. ЦП и БФ можно на Оболонь скай и Варшавский поменять.
Можно поменять на что-то равноценное, или расширить список, но менять бф на ооболоньскай или варшавский это неравноценно)
Тут есть ещё момент. Оболонськай имеет вероятность вырасти в цене. БФ очень сомнительно.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 17:11
Kostia написав: hume написав: Kostia написав:
Можно поменять на что-то равно ценное, или расширить список, но менять бф на ооболоньскай или варшавский это неравноценно)
Зачем вообще брать бульвар фонтанов, это живущий своей жизнью комплекс, так же как новолипки. Хочешь котлован - не вопрос 2300 уе. Где тут рынок? Берите уровень оболоньскай. Желательно взять по пару комплексов каждого района. Котлованы не берём, сугубо дома с сертификатами.
Ок, меняем бф на оболоньскай, какие ещё предложения?
Легендарную ЖК Вонючка можно включить. Натахина Круша 15-В уже получил сертификат?
Во всяком случаи, без дома на ПОХе картина будет не полной.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 17:34
UA написав:
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Легендарную ЖК Вонючка можно включить. Натахина Круша 15-В уже получил сертификат?
Во всяком случаи, без дома на ПОХе картина будет не полной.
Вонючку обязательно, или патриотику. В качестве середняка можно потом добавить жк севен (но он ещё не сдан), так что можно взять заречный. На миле можно посмотреть в сторону фк2.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 18:01
hume написав: UA написав:
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Легендарную ЖК Вонючка можно включить. Натахина Круша 15-В уже получил сертификат?
Во всяком случаи, без дома на ПОХе картина будет не полной.
Вонючку обязательно, или патриотику. В качестве середняка можно потом добавить жк севен (но он ещё не сдан), так что можно взять заречный. На миле можно посмотреть в сторону фк2.
Патриотику какой дом берём? Фк2 в списке с самого начала
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Kostia
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