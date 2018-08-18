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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 січ, 2019 17:05
Kostia написав: UA написав: Kostia написав:
Я вчера предложил взять 5 только что сданных домов для этого.
У вас три дома бизнес класса в одной локации. ЦП и БФ можно на Оболонь скай и Варшавский поменять.
Можно поменять на что-то равноценное, или расширить список, но менять бф на ооболоньскай или варшавский это неравноценно)
Тут есть ещё момент. Оболонськай имеет вероятность вырасти в цене. БФ очень сомнительно.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 17:11
Kostia написав: hume написав: Kostia написав:
Можно поменять на что-то равно ценное, или расширить список, но менять бф на ооболоньскай или варшавский это неравноценно)
Зачем вообще брать бульвар фонтанов, это живущий своей жизнью комплекс, так же как новолипки. Хочешь котлован - не вопрос 2300 уе. Где тут рынок? Берите уровень оболоньскай. Желательно взять по пару комплексов каждого района. Котлованы не берём, сугубо дома с сертификатами.
Ок, меняем бф на оболоньскай, какие ещё предложения?
Легендарную ЖК Вонючка можно включить. Натахина Круша 15-В уже получил сертификат?
Во всяком случаи, без дома на ПОХе картина будет не полной.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 17:34
UA написав:
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Легендарную ЖК Вонючка можно включить. Натахина Круша 15-В уже получил сертификат?
Во всяком случаи, без дома на ПОХе картина будет не полной.
Вонючку обязательно, или патриотику. В качестве середняка можно потом добавить жк севен (но он ещё не сдан), так что можно взять заречный. На миле можно посмотреть в сторону фк2.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 18:01
hume написав: UA написав:
[
Легендарную ЖК Вонючка можно включить. Натахина Круша 15-В уже получил сертификат?
Во всяком случаи, без дома на ПОХе картина будет не полной.
Вонючку обязательно, или патриотику. В качестве середняка можно потом добавить жк севен (но он ещё не сдан), так что можно взять заречный. На миле можно посмотреть в сторону фк2.
Патриотику какой дом берём? Фк2 в списке с самого начала
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Kostia
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Додано: Пон 07 січ, 2019 18:23
UA написав:
Говнострои в Австрии?
В доме построенном по монолит - каркасной технологии, очень затратно достичь минимальных стандартов ЕС, по звукоизоляции жилых помещений.
Если на пальцах - в киевском новострое, нижние соседи вздрагивают от упавшей на пол монетки, в австрийском эту монетку не слышат.
Это, так называемый, говномонолит. В нормальном монолитно-каркасном доме шумоизоляция лучше, чем в кирпичном или панельном. К сожалению у нас говномонолиты составляют почти 100% рынка.
UA написав:
Самое удивительное, что даже образование полученное нашими согражданами в странах первого мира не всегда приводит к отказу от быдляче-уебанского мировоззрения.
Внутренняя культура, эмпатия это врожденное, а не приобретенное. 80% людей требуют коррекции их поведения. В странах с сильным устоявшимся государством его корректируют, у нас нет.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Пон 07 січ, 2019 18:33
vladimir07 написав:
Как-то странно, что у вас некий новый дом, а вы уже так осведомлены о событиях из жизни его жильцов. Обычно люди здороваются и идут дальше, а вы знаете про путешествия.
В новостроях, обычно, есть группы в Вайбере. Даже будучи не в Киеве я узнал и увидел на фото, как люди вырезали в панельке стены настолько качественно, что есть щели в соседнюю квартиру, настолько нагло, что делали это прилюдно с открытой дверью и вывозили куски бетона на глазах у всех.
somilitark написав:
По теме,как никак очень важный год на носу,пара важнейших выборов,которые могут очень много поменять,предлагаю замутить какой-то индекс продажи,сравнить цену в начале года и сравнить с этим же показателем на конец года или начало 2020,кто что думает по этому поводу?
Выборы и приближающийся мировой кризис. Только зеленый кеш, разбросанный по ячейкам на всех членов семьи. Ни депозитов, ни новых покупок недвижимости. Существующее не продаю, кроме котлована, который и брался под перепродажу (и не факт, что достроится).
В игноре всего одна обезьяна.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 18:44
UA написав:
Кста общался с ПОХовсим лендлордом. Занимается и посуточной и долгосрочной и всё только на ПОХе в радиусе 1,5 км от своего дома. Говорит, скакать по всему городу ну его нах.
По его словам, на сейчас красная цена аренды на Крушах 8500. Это так чтобы сдать, а не месяцами сдавать. Типа площадь 35 метров это же как совок. Паре немного тесновато.
Двухи в Патриотике идут по 10500-11000.
Не знаю, мож он плохой лендлорд.
У себя, за несколькими исключениями, я покупал квартиры под сдачу максимум в 1,5 километрах от дома (я живу в хорошей локации). Иначе их трудно администрировать. В Киеве купил все в одном комплексе. Большинство знакомых арендодателей выбирают объекты возле себя.
В Эврике студии сдаются по 8-9, однушки 9-12, двушки 10-16. Зависит от уровня ремонта. Без ремонта, в строительном состоянии без мебели однушка 6-7,5.
В игноре всего одна обезьяна.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 18:47
Хомякоид написав:
Да, и какя гадость в Украине шеколадные конфеты. Я привез с Германии около 3 кг. шеколада. Небо и земля.
Приехало в Украину необразованное.
Но продолжает нас тут учить чему-то и "советник" Гриценко по фейсбуку.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Додано: Пон 07 січ, 2019 18:48
Vlad442 написав:
Выборы и приближающийся мировой кризис. Только зеленый кеш, разбросанный по ячейкам на всех членов семьи. Ни депозитов, ни новых покупок недвижимости. Существующее не продаю, кроме котлована, который и брался под перепродажу (и не факт, что достроится).
Шо, опять кризис приближается ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Додано: Пон 07 січ, 2019 18:49
Vlad442 написав:
Это, так называемый, говномонолит. В нормальном монолитно-каркасном доме шумоизоляция лучше, чем в кирпичном или панельном. К сожалению у нас говномонолиты составляют почти 100% рынка.
Объясните с инженерной точки зрения в чем разница между говономонолитом и монолитно-каркасным домом ?
Живите своим умом!
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