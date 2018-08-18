RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 32123213321432153216>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1289
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
272
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
242
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1289
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:05

  Kostia написав:
  UA написав:
  Kostia написав:Я вчера предложил взять 5 только что сданных домов для этого.

У вас три дома бизнес класса в одной локации. ЦП и БФ можно на Оболонь скай и Варшавский поменять.

Можно поменять на что-то равноценное, или расширить список, но менять бф на ооболоньскай или варшавский это неравноценно)

Тут есть ещё момент. Оболонськай имеет вероятность вырасти в цене. БФ очень сомнительно.
UA
 
Повідомлень: 3402
З нами з: 19.07.08
Подякував: 273 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:11

  Kostia написав:
  hume написав:
  Kostia написав:Можно поменять на что-то равно ценное, или расширить список, но менять бф на ооболоньскай или варшавский это неравноценно)

Зачем вообще брать бульвар фонтанов, это живущий своей жизнью комплекс, так же как новолипки. Хочешь котлован - не вопрос 2300 уе. Где тут рынок? Берите уровень оболоньскай. Желательно взять по пару комплексов каждого района. Котлованы не берём, сугубо дома с сертификатами.

Ок, меняем бф на оболоньскай, какие ещё предложения?

Легендарную ЖК Вонючка можно включить. Натахина Круша 15-В уже получил сертификат?
Во всяком случаи, без дома на ПОХе картина будет не полной.
UA
 
Повідомлень: 3402
З нами з: 19.07.08
Подякував: 273 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:34

  UA написав:[
Легендарную ЖК Вонючка можно включить. Натахина Круша 15-В уже получил сертификат?
Во всяком случаи, без дома на ПОХе картина будет не полной.

Вонючку обязательно, или патриотику. В качестве середняка можно потом добавить жк севен (но он ещё не сдан), так что можно взять заречный. На миле можно посмотреть в сторону фк2.
hume
 
Повідомлень: 5067
З нами з: 27.12.12
Подякував: 424 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:01

  hume написав:
  UA написав:[
Легендарную ЖК Вонючка можно включить. Натахина Круша 15-В уже получил сертификат?
Во всяком случаи, без дома на ПОХе картина будет не полной.

Вонючку обязательно, или патриотику. В качестве середняка можно потом добавить жк севен (но он ещё не сдан), так что можно взять заречный. На миле можно посмотреть в сторону фк2.

Патриотику какой дом берём? Фк2 в списке с самого начала
Kostia
 
Повідомлень: 984
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Говнострои в Австрии?
В доме построенном по монолит - каркасной технологии, очень затратно достичь минимальных стандартов ЕС, по звукоизоляции жилых помещений.
Если на пальцах - в киевском новострое, нижние соседи вздрагивают от упавшей на пол монетки, в австрийском эту монетку не слышат.

Это, так называемый, говномонолит. В нормальном монолитно-каркасном доме шумоизоляция лучше, чем в кирпичном или панельном. К сожалению у нас говномонолиты составляют почти 100% рынка.
  UA написав:Самое удивительное, что даже образование полученное нашими согражданами в странах первого мира не всегда приводит к отказу от быдляче-уебанского мировоззрения.

Внутренняя культура, эмпатия это врожденное, а не приобретенное. 80% людей требуют коррекции их поведения. В странах с сильным устоявшимся государством его корректируют, у нас нет.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 5085
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladimir07 написав:Как-то странно, что у вас некий новый дом, а вы уже так осведомлены о событиях из жизни его жильцов. Обычно люди здороваются и идут дальше, а вы знаете про путешествия.

В новостроях, обычно, есть группы в Вайбере. Даже будучи не в Киеве я узнал и увидел на фото, как люди вырезали в панельке стены настолько качественно, что есть щели в соседнюю квартиру, настолько нагло, что делали это прилюдно с открытой дверью и вывозили куски бетона на глазах у всех.
  somilitark написав:По теме,как никак очень важный год на носу,пара важнейших выборов,которые могут очень много поменять,предлагаю замутить какой-то индекс продажи,сравнить цену в начале года и сравнить с этим же показателем на конец года или начало 2020,кто что думает по этому поводу?

Выборы и приближающийся мировой кризис. Только зеленый кеш, разбросанный по ячейкам на всех членов семьи. Ни депозитов, ни новых покупок недвижимости. Существующее не продаю, кроме котлована, который и брался под перепродажу (и не факт, что достроится).
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 5085
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Кста общался с ПОХовсим лендлордом. Занимается и посуточной и долгосрочной и всё только на ПОХе в радиусе 1,5 км от своего дома. Говорит, скакать по всему городу ну его нах.
По его словам, на сейчас красная цена аренды на Крушах 8500. Это так чтобы сдать, а не месяцами сдавать. Типа площадь 35 метров это же как совок. Паре немного тесновато.
Двухи в Патриотике идут по 10500-11000.
Не знаю, мож он плохой лендлорд.

У себя, за несколькими исключениями, я покупал квартиры под сдачу максимум в 1,5 километрах от дома (я живу в хорошей локации). Иначе их трудно администрировать. В Киеве купил все в одном комплексе. Большинство знакомых арендодателей выбирают объекты возле себя.
В Эврике студии сдаются по 8-9, однушки 9-12, двушки 10-16. Зависит от уровня ремонта. Без ремонта, в строительном состоянии без мебели однушка 6-7,5.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 5085
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:47

  Хомякоид написав: Да, и какя гадость в Украине шеколадные конфеты. Я привез с Германии около 3 кг. шеколада. Небо и земля.

Приехало в Украину необразованное.
Но продолжает нас тут учить чему-то и "советник" Гриценко по фейсбуку.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1911
З нами з: 31.08.09
Подякував: 159 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:48

  Vlad442 написав:Выборы и приближающийся мировой кризис. Только зеленый кеш, разбросанный по ячейкам на всех членов семьи. Ни депозитов, ни новых покупок недвижимости. Существующее не продаю, кроме котлована, который и брался под перепродажу (и не факт, что достроится).

Шо, опять кризис приближается ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1911
З нами з: 31.08.09
Подякував: 159 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:49

  Vlad442 написав:Это, так называемый, говномонолит. В нормальном монолитно-каркасном доме шумоизоляция лучше, чем в кирпичном или панельном. К сожалению у нас говномонолиты составляют почти 100% рынка.

Объясните с инженерной точки зрения в чем разница между говономонолитом и монолитно-каркасным домом ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30062
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2951 раз.
Подякували: 4938 раз.
 
Профіль
11
2
1
  #<1 ... 32123213321432153216>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1247, 1248, 1249
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12481 2179690
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 січ, 2019 02:57
alter
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 4634
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 3229
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21761)
07.01.2019 19:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.